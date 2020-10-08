甘肅等多地推「最嚴禁酒令」：公務員下班也不能喝酒

近日，內地多個地方政府公布「史上最嚴禁酒令」：包括甘肅、河南等地的地方政府紛紛要求公務員即使下班也不能喝酒。

甘肅、河南等地的地方政府紛紛要求公務員即使下班也不能喝酒。（資料圖片）

據內媒《工人日報》8日報道，甘肅省慶城縣日前發布《關於禁止公職人員飲酒的規定（試行）》的通知，要求全縣公務員一切公務活動禁止飲酒。該「禁酒令」明確規定，縣內公務活動，一律禁止提供任何酒類，一律不得飲用任何單位和個人提供的任何酒類。 這項規定並要求，公務員不論是正常上班還是節假日值班、執勤或工作日八小時外一律禁止飲酒。

公務員在工作時間禁止飲酒，在內地早已成共識。但多地還先後推出「最嚴禁酒令」，要求公職人員工作日24小時嚴禁飲酒。例如河南南陽就要求工作日24小時禁酒，抽查需隨叫隨到。

近日，南京市公安局也發布《南京市公安機關從嚴管黨治警五項措施》，明確提出在全市公安機關在編在職民警中推行「禁酒令」：除特殊情況並向有關部門報批外，工作日一律禁止飲酒。

今年4月，青海門源縣也印發了《關於全縣黨員幹部和公職人員禁酒控酒的通知》，全面實施公務禁酒控酒。《通知》要求，嚴禁以任何理由在工作日內飲酒，嚴禁在值班和執行公務時飲酒；工作時間外倡導禁酒。

（綜合報道）