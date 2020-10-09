寧波宿管阿姨為鼓勵學生「陪考」　零基礎下通過會計資格考試

不少高校的莘莘學子除要面對校內考試，還要承受其他專業資格考試的壓力。寧波市浙江萬里學院一名年近半百的的宿管阿姨裘益君，早前為了鼓勵一名會計資格考試失敗的學生，決定在零基礎的情況下「陪考」。 結果經過認真學習後，她近日通過會計資格考試，一炮而紅，「我想用自己的行動告訴同學們，年齡和學歷都不是問題，只要想做，就能成功！」

年近50歲的裘益君在該校四幢組合公寓樓生活區擔任宿管，平時就經常會關心學生情況，然而早前一名女學生因會計資格證差一分沒有通過，接連幾天都很沮喪。出於鼓勵該女生，裘益君主動提出陪她一起考，並強調「這有什麼難過的，只要用心複習明年一定可以過」。

裘益君履行約定報名考試，一有空閒時間便做筆記等。（寧波晚報．甬上）

去年11月，裘益君履行約定報名了會計初級職稱考試，及後一有空閒時間，此前完全沒有接觸過會計的她便會戴上老花眼鏡，和歲數有如自己兒女的學生們一起看書、刷題、做筆記，更會在下班時上網課，把重點內容截圖保存。而同學們知道陪考一事後，紛紛給裘益君送來了自己用過的備考資料。

一段時間下來，我寫了好幾本筆記，手機裏也存了幾百張網課截圖筆記。 裘益君

她表示課題一開始感覺特別難，不過一想到約定便會咬緊牙關堅持下去，也得到了丈夫的支持，認為如果這點困難都堅持不了，還怎去鼓勵學生。

詎料，新冠肺炎疫情爆發後，學生延遲返校，裘益君只能在家一個人備考，踫到不懂的地方也不能問同學，對她來說也是一大挑戰。最終在由5月推遲到9月的的考試上，裘益君的初級會計實務76分、經濟法基礎72分，會計資格證考試一次通過。

裘益君咬緊牙關堅持學習，寫了密密麻麻的筆記。（寧波晚報．甬上）

裘益君透露，今年判斷題和多選題的考題面雖然更廣、更細，而往年要考得更深，自己平時都是按往年考的標準來複習，因此即使之前沒考過，但也覺得今次考試對她來說比較簡單。值得一提的是，她考前專門用電腦進行了幾次模擬，才熟練本身並不習慣的機考。

裘益君進一步稱，自己其實早在2017年就報了成人大專的工商管理專業，今年6月已拿到大專文憑，她希望用自己的行動告訴學生，年齡和學歷都不是成功的絆腳石。

（澎湃新聞）