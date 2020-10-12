清華學生夜裏開着電腦踏單車　惹學霸、內耗批評事主卻笑揭真相…

近日，一則清華學生邊騎車邊用電腦的消息登上各大社交平台的熱搜，引起了網友們的熱議。很多人感歎清華學霸都如此努力，實在是自嘆不如。也有人表示這麼做很危險，並批評一番。甚至有人聊起了頂端學府的「內耗」問題，不過本人回應：你們都想太多了！

清華大學有學生在夜裏踏單車時，車前放着一部仍在開啟的電腦：

清華學生邊騎車邊用電腦

清華學生邊騎車邊用電腦，講的是一名學生一邊騎着車一邊托着一台筆記本電腦的視頻在網上熱傳，這名同學被網友封為了「學堂路車神」。對於清華學生邊騎車邊用電腦事件，人們議論紛紛，有人對此稱讚有加：這就是人家為甚麼能考上清華大學的原因！

當人也有很多人表示反對，因為清華學生邊騎車邊用電腦的行為存在很大的安全隱患。尤其是在視頻的環境中可以看到，當時正值夜晚放學，路上的騎車的同學還是很多的。據悉晚上最後一節課的下課時間是21:45，學堂路是連接清華大學住宿區到教學區的主幹道之一。

外面的人看熱鬧，清華學生邊騎車邊用電腦事件卻讓很多清華大學多名學生表示習以為常，據悉「學堂路車神」事件並非孤例，也不是罕見現象，他們對這種「自行車上的生活」並不感到意外。

清華學生邊騎車邊用電腦

除了清華學生邊騎車邊用電腦之外，為了趕時間，在清華大學校園內撒把作電腦的學生並不少見，尤其是為了保持程式正常運行；還有同學撒把騎車吃飯或打傘；而在學校食堂等地方都能見到端着電腦、盯着電腦螢幕的學生，甚至在衛生間裏也會碰到這樣的同學。

也有網友感嘆道，至於這麼拼嗎？在清華大學內，一直存在着「內卷」的說法，所謂的「內卷」，通俗的說，就是原本付出100%的努力，就能有100%的回報，但是隨着有些人付出120%的努力，大家都只能去付出120%的努力，最後仍然只獲得100%的回報。

大家越來越累，但是盤子一點沒有變大，所有這些努力，僅僅是在內耗！因此，這名清華學生的行為自然也惹來了許多爭議，難道清華大學的「內卷」已經這麼嚴重了？騎車都不忘學習？清華學生邊騎車邊用電腦，但已經不可避免的引起了網友們的猜測與爭議。

清華學生邊騎車邊用電腦

就在一篇猜測和爭議聲中，清華學生邊騎車邊用電腦的同學表示，之所以騎車時用電腦，是因為程式沒跑完，害怕關閉機蓋後導致程式中斷，三四個小時重新來過，所以僥倖心理之下，做出了騎車用電腦的行為。至於外面的猜測，只能說你們想太多了。

當事人匿名回復：

1. 騎車帶電腦的原因：高贊猜測的很正確，確實是因為程式沒跑完，害怕關閉機蓋後導致程式中斷，三四個小時重新來過，所以僥倖心理之下，就做出了圖中行為。但是，為免造成誤解，需要澄清的是，我沒有也從未試圖在騎車的過程中做出敲擊鍵盤，編輯程式，閱讀程式這類高難度行為，只是托着電腦避免機蓋關閉。當然，此類行為是完全錯誤的，不是該理由就可以賦予正當性的。至於為甚麼沒想到其他方法保持程式運行，是因為我確實不知道，實在是很菜了……

2. 騎車帶電腦是肯定不正確的行為。此類行為不僅不利於自身的安全，也危及到了道路上其他駕駛者的安全。我已深刻認識到了此類行為的危害性，今後絕對不會再做出類似的行為，也希望大家引以為戒。

3. 作為身處風暴中心的當事人，我深感事件在傳播過程中發生的異變 —— 將此事和「清華學霸」連結起來的創作者們可以歇歇了。雖然我確實是騎在學堂路的清華學生，但是我沒有也沒有能力/意願做出騎車並寫程式的操作，而且也不是學霸，只是因為一時僥倖而騎車違規的普通學生。如果關於這件事的討論能幫助建立起大家關於校園安全行駛的共識，那才應當是這件事的意義所在。