華為常務董事指中國5G網絡部署仍初期　難免有「假、啞、差」問題

華為常務董事丁耘周三（14日）出席一個公開活動時，發表對當前中國5G發展的看法。丁耘指現時中國5G部署仍是初期，故不可避免地存在「假、啞、差」的問題。 丁耘認為，中國5G下一階段的核心目標，是要從用戶體驗和商業閉環角度去打造最成功的5G。

華為常務董事丁耘指中國5G網絡部署仍處於初期，不可避免地存在「假、啞、差」的問題。 （網上圖片）

丁耘解釋所謂「假、啞、差」，「假」是很多情況下用戶使用的是5G手機，但是由於所在區域網絡沒有覆蓋，實際使用體驗依然是4G；「啞」是有些地方有5G信號覆蓋，但是沒有4G錨點站，以致無法打電話；「差」是一些地方有5G覆蓋，但是4G的錨點恰好是在多小區的邊緣上，令到4G、5G的頻繁切換。丁耘坦言，整體來看，中國5G的機、網、套的匹配度仍然不高。

丁耘認為，提高用戶體驗需要通過大數據平台和網絡優化工具，最大程度地改善5G用戶的體驗問題。運營商則需要整合來自計費、運營以及終端方面的數據，快速提升機、網、套的高度匹配程度。

中國近年大力發展5G網絡。（中新社）

此外，丁耘認為在擁有足夠5G用戶後，還需要讓業務真正發生在5G網絡之上，相關的5G應用包括有影片、高清和交互，4K、8K、VR、AR、XR、自由視角、雲游戲、全息等。

（綜合報道）