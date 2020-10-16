【Robotaxi】百度北京開放自動駕駛的士服務　有咩咁特別？

繼湖北長沙、河北滄州等地後，百度近日宣布在北京全面開放自動駕駛的士服務「Robotaxi」，用戶可在北京經濟技術開發區、海淀區、順義區內數十個自動駕駛的士站，無需預約直接下單免費試搭。 有內地傳媒記者特意親身試搭，認為Robotaxi可以稱得上是「合格」，但切線、行車速度等方面仍有改善空間，「它還遠非一輛『優秀』的載客車輛」。

百度近日宣布在北京全面開放自動駕駛的士服務「Robotaxi」。（21世紀經濟報道）

據介紹，Robotaxi的營運時間為每天早上10時至下午4時，每輛的士都會配備一名安全員，但他們在正常情況下是不會駕駛，只是會在緊急情況接管車輛以確保乘客安全。

Robotaxi在北京的開放的車站集中在海澱區和北京經濟技術開發區兩處，而之所以集中在後者，是因為該區是全球最大的自動駕駛基地。Robotaxi提供兩種叫車方式，一是在百度地圖App中點擊「打車」然後再選擇「自動駕駛」。二是直接使用專用App「Apollo Go」。每輛Robotaxi的車身當眼處都有貼上寫有「Apollo」及「自動駕駛測試」的標誌，車頂有激光雷達等設備。

一輛載客中的Robotaxi。（21世紀經濟報道）

Robotaxi抵達試搭記者身邊後，安全員會先下車核對叫車資料，同時檢測體溫。試搭記者上車後坐在後排，然後就透過電子屏幕確認行車資料，例如起點、終點、預計時間、距離等。所有資料確認無誤後，試搭記者就點擊「開始行程」出發。

報道指，在行駛過程中，Robotaxi完成多次切線、左右轉彎等，總體而言行駛速度較慢，不時被後方的來車超過。此外，在選擇行車道方面，Robotaxi表現欠佳，例如在一個紅燈路口處有多條直行車道，其中有一個是空車道，但Robotaxi並未臨時選擇切線。整個行車時間約持續14分鐘，與系統預估的時間基本無二，最高時度約56公里。

報道認為，Robotaxi在切線、行駛速度等方面還有提升空間。此外，Robotaxi只能到相應車站載客，即使是最密集的北京經濟技術開發區亦只開放十多個車站，與正常的招手即來的一般的士相比，「Robotaxi更像是一輛特定區域內的區間擺渡車」。

（綜合報道）