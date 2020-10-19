深圳消委會：多款家用美容儀鎳超標可致敏　補水效果與面膜無異

提拉、緊致、祛皺變年輕、讓臉型更好看……近些年，家用美容儀因宣稱能夠解決多種皮膚問題，吸引不少消費者躍躍欲試，迅速成為網紅產品。 不過，據央視周日（18日）報道，深圳消委會日前評測10款知名品牌的熱銷家用美容儀，發現部分產品效果不明顯，且多達6款有重金屬鎳釋放量偏高的問題，或引致皮膚過敏；5款的補水效果與敷5分鐘面膜無異，卸妝效果則不如人手乾淨。報道還指加熱型的美容儀可能會造成燙傷。

此次比較試驗一共從電商平台上選取10款關注度高、銷量好的家用美容儀。其中，5款為微電流型美容儀，品牌分別是NuFACE、娜蜜絲、康堡仕、金稻和黎琺，另外5款為電離子型美容儀，品牌分別是SKG、松下、MKE、Notime和雅萌，基本涵蓋了家用美容儀的暢銷品牌和類型。

深圳消委會測試了10款熱銷的家用美容儀。（央視新聞）

這次比較試驗參考歐盟法規的相關要求進行檢測，結果顯示10款美容儀的樣品中，有6款的鎳釋放量超限，且這6款產品全是熱銷品牌。其中，鎳釋放量檢出值最高的樣品，按摩滾輪部位鎳釋放量超出歐盟限值要求的近80倍，手柄部位鎳釋放量是歐盟限值的近150倍。

報道指出，鎳是最常見的致敏性金屬，長期或反覆地使用鎳釋放量不符合要求的產品，可能引起過敏症狀，有皮膚科專家就表示，中國約有2成人對鎳過敏，而美容儀通常使用大概10到15分鐘，足以令這類人群出現過敏症狀。

報道又指，帶有加熱功能的家用美容儀，因宣傳具有溫熱導入、提拉嫩膚等效果而備受青睞，試驗發現兩款樣品使用時存在低溫燙傷的風險。 醫學專家表示，熱源在41℃以下對人體是安全，46℃以上則能導致低溫燙傷，市面上加熱型美容儀的溫度普遍都在40℃以上，一旦產品溫度控制不好，就有可能造成燙傷。

至於美容儀的美容效果，報道指，5款美容儀樣品使用清潔功能卸妝，卻不如日常人手卸妝乾淨，二次清潔效果也不明顯。 將導入效果與單純敷面膜5分鐘進行對比，測試兩種效果的皮膚含水量，結果顯示5款家用美容儀溫熱導入效果均不明顯，並沒有廣告宣傳的效果。

報道透露，國家相關部門目前正在主導制定國際上互任的家用美容儀安全標準，預計將於明年發布，屆時將等同轉化為國家強制性標準來採用實施，為消費者提供安全保障。

（央視）