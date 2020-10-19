胡適留學日記手稿以近1.4億元人民幣拍出　創世界最貴日記紀錄

胡適在留美期間記述其所思所想及求學、生活、交遊等情形的《胡適留學日記》親筆手稿，在17日（周六）的拍賣中以1.3915億元人民幣成交，創日記最高成交價的世界紀錄。

《胡適留學日記》手稿（點圖放大）：

內媒報道指，17日凌晨，「亞東遺珍」專場胡適、陳獨秀重要文獻在華藝國際（北京）首季拍賣會上拍，《胡適留學日記》經過長達60分鐘的激烈競投，逾百口叫價，最終以1.3915億元高價成交。

胡適曾於1910年至1917年留學美國康乃爾大學及哥倫比亞大學，期間撰寫日記和札記。1920至1930年代初，胡適同意將留學日記交由上海亞東圖書館排印出版。《胡適留學日記》最早由上海亞東圖書館以「藏暉室劄記」為名，於1939年整理出版。

拍賣行資訊顯示，此次拍出的《胡適留學日記》一套18冊，為胡適親筆手稿，且在日記手稿中隨文黏貼了諸多珍貴照片及中英文剪報。

而近年發現的《北京雜記》和《歸娶記》也在其中。二者為胡適1917年歸國後所寫。據拍賣行介紹，《北京雜記》中有多處胡適自作詩詞的記載，《歸娶記》中則有對胡適組詩《新婚雜詩》的記載，與以後正式發表的定稿在次序和字句上均有所出入。

特別的是，《歸娶記》記載胡適1917年12月離京回績溪迎娶江冬秀的始末，如對江冬秀的第一印象、婚禮的參加者、行禮次序、演說、甚至結婚禮堂的平面圖，揭示了胡適的婚姻觀和對中國傳統家庭制度的態度。

（綜合報道）