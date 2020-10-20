深航客機四川攀枝花機場跑道外降落　撞毀機場設備　機身驚現裂縫

深圳航空編號為ZH9247的航班，上周五（16日）從陝西咸陽飛往四川攀枝花，未料在降落時發生意外，客機在跑道外降落，客機機身及部分機場設備受損。 民航西南管理局在周一（19日）深夜公布初步調查報告，指客機事後出現兩處損傷，同時機師在降落後有違規行為。 有資深飛行技術員認為，當時客機是面臨「機毀人亡」的風險。

執飛ZH9247航班的涉事深航客機。（上游新聞）

據了解，ZH9247航班原定於上周五早上10時45分從西安咸陽機場起飛，後延誤至11時32分起飛，並於下午2時32分在攀枝花保安營機場降落。調查報告指出，客機在降落時發生「空中外接地的不安全事件」，即客機沒有在標準跑道上降落，與跑道外地面有接觸。跑道外地面硬道不足，可能會導致客機機身傾斜，甚至機身撕裂、起落架設備損壞等嚴重後果。

報告指，ZH9247航班上共計有99人，包括10名機組人員及89名旅客。事件導致客機機身受損，有兩道分別長寬深20x12x3.2厘米，以及45x5厘米並貫穿兩截機身的裂縫。此外，客機輪胎有多處受損，機場跑道進近燈及導航監控天線亦被撞毀、折斷。

報告更披露，客機降落後，機師在沒有通報控制塔，並且仍有旅客落機的情況下，自行走到跑道上檢查。機師在約24分鐘後返回客機，約26分鐘後通報控制塔稱客機可能在跑道外降落，要求機場檢查跑道及檢查客機輪胎。報告稱，機師延誤遲通報致另一架客機險些在燈光和導航設備受損的跑道上降落，幸好該客機最終因天氣問題備降他處。

攀枝花保安營機場。（資料圖片）

攀枝花保安營機場位處高海拔地區，天氣不穩，客機降落難度頗高。（上游新聞）

資深飛行技術人員賴先生在接受內地傳媒訪問，指出上述損傷程度雖然有待民航調查部門與機務部門進一步調查，但認為最嚴重的情況是已出現結構性損傷，整架客機要報廢。賴先生又稱，機長肯定是察覺到降落時有異常，所以才會前往跑道檢查，但其自行前往跑道，並且延遲通報控制塔，已嚴重違反民航相關安全規定。賴先生坦言，攀枝花保安營機場位處高海拔地區，天氣不穩，客機在跑道外降落相當危險，「距離機毀人亡，僅一步之遙。」

（上游新聞／川觀新聞）