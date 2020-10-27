南京女綁鞋帶遭同行者推下水溺亡　死者女：疑兇非母親閨蜜

江蘇南京近日傳出兩名女子跌落無想山國家森林公園水庫死亡的事件。閉路電視片段顯示，身穿橙衣的劉姓女子繫鞋帶時，遭到旁邊的黑衣史姓女子推入水庫，期間史女不斷出手將對方的頭壓入水下，最終二人雙雙溺水死亡。 死者劉女的女兒事後透過內媒發聲，表示母親曾稱史女是她十幾年前的朋友，但祖父母告知她們只是曾經的工廠同事，不是坊間流傳的閨蜜關係。 至於警方周日（25日）通報指史女生前患有抑鬱症，不過劉女女兒認為這一定不是史女殺其母的藉口，希望警方能給予一個清楚的說明，而不是說因為抑鬱症。

南京市公安局溧水分局官方微博發布警情通報指出，初步調查顯示，死者分別為43歲的史女及47歲的劉女，兩人曾為同事關係。本月21日中午12時許，二人相約前往溧水區某水庫遊玩，期間史女趁劉女不備將其推下水，自己也一同落入水中雙雙溺水身亡。事後網絡曾有消息指出，她們的關係為閨蜜，劉女當時疑為陪同患有抑鬱症的史女散心。

對此劉女的女兒近日透過內媒發聲，為公眾重整了事發經過。據她指，本月20日，她和母親前往參加朋友婚禮，偶遇了在路邊賣水果的史女，母親和對方攀談了兩句就走了。她表示自己不認識史女，但其母與對方不是閨蜜關係，後來祖父母告知她們是25年前的工廠同事。

女子繫鞋帶時遭閨蜜推入水庫，最後兩人溺水死亡（點圖放大）：

翌日早上，史女邀請劉女爬山，並告知劉女自己已到樓下，一開始劉女並不願意去，但最終被勸服。女兒表示，母親一般會在下午5時到公司為她送飯，可是到5時半仍未現身，給她打電話也是關機狀態。她一直到晚上9時半下班回家，才發現廚房中母親中午切的肉絲已經風乾。到本月22日下午，父親決定報警，由永陽派出受理。

一直到傍晚，警方發現劉女屍體並打撈上來，父女兩人才得以到殯儀館見劉女最後一面。雖然警方錄筆錄時透露了墮水一事，但未提原因，由於當天下雨，女兒遂猜可能是史女和母親騎車時因路太滑釀禍。然而當晚網上開始流傳史女將劉女推下水的影片，兩父女此時才驚覺劉女可能是被殺。

本月23日，兩父女致電永陽派出所，惟警員稱該案已不歸他們管，案發地在洪藍，要去找洪藍派出所。後來洪藍派出所又告訴他們要再等兩天，等屍檢報告出來。至26日，他們再到洪藍派出所打聽情況，並提出看一下劉女被推下水的完整影片，可是一名任姓警官卻說該案子屬於謀殺，也不歸他們管，讓他們去找永陽派出所的刑警大隊。

幾經轉折，兩父女又回到一開始報案的地方，可是刑警表示屍體鑑定報告要等7天，也拒絕他們看片段的要求，稱要等法院開庭才有可能會給他們看。刑警還稱：「有那個精神方面疾病（抑鬱症）的人，他的行為在正常人思維看來就是非常不正常的，但他自己認為做的所有事情都是正常的。」

不過女兒認為這句話很耐人尋味，因自己也得過輕度抑鬱症，但發病時知道自己思維很清晰，沒有說想要殺人，「我就搞不明白了，這為什麼要推到抑鬱症上面去呢」。她表示，案發至今已經6天，警方還沒有給他們一個清楚的說明，對方也沒有上門道歉，沒有任何回應；他們想不通史女的殺人動機，如果史女和母親有仇，或者母親有欠她錢，他們都會知道，也會主動給警察提供線索。

（騰訊新聞）