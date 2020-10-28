江西婺源縣宣傳旅遊被揭頻出錯　偷圖兼誤用大量安徽黟縣攝影靚相

江西省婺源縣旅遊局被發現在宣傳婺源縣時接連出錯，不但轉發文稿有誤的婺源縣攝影圖輯，甚至錯用大量安徽黟縣的人文與自然景觀照片，並且隨意使用有著作權的照片。 婺源縣旅遊部門回應指今後將嚴格把關，加強對微博微信的審核校對，避免發生類似錯誤。

官方微博「婺源文旅」轉發婺源縣攝影圖輯，卻未有發現其文稿有誤，將篁嶺景區寫作是徽州古城。（微信）

據內地傳媒報道，文稿有誤的婺源縣攝影圖輯，主要是宣傳冬天時婺源縣篁嶺景區的雪景。篁嶺景區一條高山村，搬遷重建古民居建築，如今已變成一條文旅商業街。圖輯的文稿將篁嶺景區寫作徽州古城，後者位於在安徽歙縣，不但是古徽州府城所在地，更是中國四大古城之一。

另一方面，安徽黟縣的資深攝影師、縣攝影家協會主席胡國權亦透露，婺源縣旅委會的官方微信「婺源旅遊」，經常會在宣傳婺源旅遊時搞錯，大量使用黟縣塔川、屏山、宏村、西遞、盧村、木坑竹海等地景觀的照片，甚至亦有胡國權所拍攝的塔川風光照片。

歙縣是古徽州府城所在地，更是中國四大古城之一。（安徽網）

胡國權稱，涉事照片很多都是黟縣攝影大賽的歷屆獲獎作品，本身具有著作權，未經許可不得擅用。胡國權認為，婺源縣旅遊部門將黟縣的照片張冠李戴去宣傳婺源縣，出錯之餘亦是誤導遊客，並且損害黟縣的聲譽。胡國權今年上半年已先後三次與婺源縣旅遊部門交涉，但至今都沒有下文。

婺源縣旅遊部門的工作人員在接受採訪時表示，「婺源旅遊」是公益性質宣傳賬號，每天更新時圖片使用量較大，故編輯經常從網上下載使用，難免出錯，還請諒解。工作人員又指，今後當局將嚴格把關，加強對微博微信的審核校對，盡量不從網絡下載圖片使用，避免發生類似錯誤。

（新安晚報）