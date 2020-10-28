來自法國巴黎價值3700萬美元　88卡黑鑽「Korloff」將亮相進博會

第三屆中國國際進口博覽會（進博會）即將在11月5日至10日在上海舉行，其中一個焦點，相信就是一顆重達88卡的黑鑽「可洛芙」 （Korloff，中國譯作卡洛芙）。 可洛芙黑鑽價值3700萬美元，保有者是與其同名的法國獨立珠寶品牌「可洛芙彩藝」。

據上海海關公布，可洛芙黑鑽從法國巴黎遠道而來參展，並已於周一（26日）完成申請報關手續，將在今屆進博會上與中國消費者見面。可洛芙黑鑽與聯同15套可洛芙彩藝高級珠寶，在上周五（23日）空運至上海浦東國際機場，海關部門隨後就會同相關運輸物流企業提前展開對接。

可洛芙黑鑽重達88卡，價值3700萬美元。（新華社）

可洛芙黑鑽重達88卡、有57個切面，原為中世紀歐洲貴族所擁有，後被法國可洛芙家族以其姓氏命名，全名為「Korloff Noir」，是全球五大黑鑽之一。可洛芙黑鑽常年被保存在法國巴黎可洛芙彩藝旗艦店的保險庫內，鮮少展示於眾。

據介紹，上海綠地貿易港集團在今年6月正式與可洛芙彩藝簽約，成為後者在中國市場的獨家合作伙伴。綠地貿易港協助可洛芙彩藝於10月23日在上海尚嘉中心開設中國首間店舖。

可洛芙彩藝中國首間店舖已經開業。（微博）

在今屆進博會期間，可洛芙彩藝展台上會展出可洛芙黑鑽及其他旗下高級珠寶、鑽石、腕表、配飾等近1000件展品。進博會結束後，可洛芙黑鑽及其中15件高級珠寶，更會移師至在上海尚嘉中心的可洛芙彩藝中國首間店舖內延展。

（綜合報道）