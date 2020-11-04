湖北恩施供水河突然變綠　官方：投放示蹤劑所致，無毒無害

湖北恩施咸豐縣有民眾周一（2日）拍片爆料指，當地的野貓河一夕之間變得綠油油，拍片者還嘲諷道「真正的山青水綠，太綠了」。

據悉，此處河流是供水河，當地居民見狀後十分憂心飲用安全。不過，咸豐縣水利局等部門發出通報稱，這是實施龍洞灣水庫連通試驗時，投放示蹤劑螢光素鈉所致，無毒無害。