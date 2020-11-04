湖北恩施供水河突然變綠　官方：投放示蹤劑所致，無毒無害

撰文：姜庚宇
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湖北恩施咸豐縣有民眾周一（2日）拍片爆料指，當地的野貓河一夕之間變得綠油油，拍片者還嘲諷道「真正的山青水綠，太綠了」。
據悉，此處河流是供水河，當地居民見狀後十分憂心飲用安全。不過，咸豐縣水利局等部門發出通報稱，這是實施龍洞灣水庫連通試驗時，投放示蹤劑螢光素鈉所致，無毒無害。
根據網民發布的爆料影片，這處蜿蜒曲折的供水河，從上游開始已經一片深綠色，彷彿與周圍的綠色植被融為一體。
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針對事件，咸豐縣水利局、州生態環境局咸豐分局、縣水務公司發布通報稱，經調查，周一上午9時許，該縣城區野貓河上游水體出現變綠情況，經查，水體變綠原因系湖北省水利水電規劃勘測設計院在實施龍洞灣水庫連通試驗時，投放示蹤劑螢光素鈉所致，而螢光素鈉是無毒無害、見光易分解的物質，短時間內會自然消散。
通報續指，目前，咸豐縣水務公司已暫停供水，該縣環保、水利等部門已取水樣送檢，水樣檢測達標後就會恢復供水。
事件引發網民熱議，而官方通報中的「無毒無害」也引發網民質疑，認為如果無毒無害，為何還要暫停供水並進行檢測？也有人質疑綠色的水是否真的可以飲用：
「無毒無害，讓官員去喝喝試試」
「原來是居民飲用水的河啊。那還敢投放？」
「無毒無害也早點通知一下附近居民啊，嚇人家一跳才來回應」
「顏色還挺好看的」
（綜合報道）