安徽警以微信耐心勸說一個月　成功說服潛逃杜拜疑犯回國自首

安徽合肥男子孔某涉嫌挪用公司帳目後潛逃阿聯酋杜拜，面對已逍遙國外的孔某，警方耐心通過微信勸說約一個月，最後竟成功「動之以情」，令孔某回國投案自首。目前孔某因涉嫌挪用資金已被採取刑事強制措施。

事緣今年8月，合肥市公安局新站分局接報指，孔某2011年在轄區一間公司任職總經理，本來公司經營狀況不錯，但卻離奇地一直虧損。2018年孔某離職後，公司開始審計，結果發現竟有1100多萬元人民幣的帳目對不上，涉嫌被孔某挪用。經偵大隊於是立即展開調查，發現孔某早在今年7月已從廣州乘坐飛機前往埃及，後又前往杜拜，孔某因而被警方上網追逃。

通過深入調查，警方成功以微信聯繫了孔某，並展開了勸說。偵辦民警憶述，一開始孔某展現出抵觸情緒，不怎麼回信息，後來他每天給其發信息，給他介紹相關的法律政策，打消其一些顧慮，「記不清發了多少信息，偶爾也會語音聊天」。就這樣堅持不懈一個月後，孔某終於答應回國自首，近日已從杜拜飛往韓國，再從韓國飛回了福建廈門投案，結束隔離後回到合肥。

據悉，孔某是今年合肥警方專項行動中勸回的第三名境外逃犯。經審訊，孔某坦承自己自2012年開始，利用公司帳戶資金進出存在的漏洞多次將一些回款存入自己的私人戶口，至於具體多少錢，他表示可能需要進一步審計才能明確。

（中國新聞網）