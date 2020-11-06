四川青年表白失敗闖寢室殺死17歲女同學　二審改判死緩

四川巴中青年袁某前年因向同班17歲女同學小李（化名）表白失敗後懷恨在心，竟持刀潛入對方寢室趁她熟睡將其殺害。 中國裁判文書網周五（6日）公布，四川省高級人民法院近日二審指出，袁某無精神疾病，作案手段極其殘忍、社會影響極其惡劣，但認定袁某在審理期間有認罪悔罪表現，並願意賠償家屬經濟損失，宣判撤銷原一審死刑判決，以故意殺人罪改判袁某死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

案情指，袁某前年8月因高考成績不理想決定到巴中高考覆讀班就讀，期間喜歡上了同班的小李，並在同年的11月11日告白，卻被對方以高考後再談為由拒絕。此後，不甘心的袁某又糾纏小李多次，但均被拒絕。據二人多名友人及班主任廖某的證言，袁某在告白失敗後曾以美工刀割傷自己左手，並於11月14日請假回家，直到兩天後才返校上課，當時表現無異常。

袁某破壞陽台上的護欄後闖入小李寢室作案。（網上圖片）

同月18日，短暫的平靜終於被劃破，袁某當晚從文具店買了一把水果刀後，攜同斷線鉗、鋸條和水果刀闖到小李的寢室外觀察，直到次日凌晨，小李寢室熄燈後，開始用斷線鉗和鋸條破壞陽台上的護欄，並在3小時後成功入內，將熟睡的小李殺害。與小李同寢室的小王（化名）發現了行兇過程，稱：「喊了好幾聲袁某他沒理，雙手在動，繼續壓在小李身上。」

最後寢室內的人都被驚醒，趕忙找宿管報警，至於行兇後的袁某一度用同一把刀自殺，後經醫院搶救撿回一命。

巴中市中級人民法院一審以故意殺人罪判處袁某死刑，剝奪政治權利終身。隨後，袁某提起上訴，以自己有精神疾病、該案起因為感情糾紛、有坦白認罪悔罪情節、願意賠償被害人家屬經濟損失等為由，希望法院從輕處罰。惟四川省高級人民法院二審認定，袁無精神疾病，案件社會影響極其惡劣等，將多項上訴理由駁回，但考量袁某有認罪悔罪表現，並願意賠償家屬經濟損失，遂改作上述判決。

（齊魯網）