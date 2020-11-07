佛山兩地先後有「綠鬣蜥」誤闖住宅嚇壞居民　長相奇特屬瀕危動物

廣東佛山市順德區一民宅近日出現了一隻長相怪異的「不明動物」，該動物身體呈橘黃色，背部有刺狀物，喉部更像扇子一樣，外表既像蛇又像蜥蜴，引來上百名民眾圍觀。民警消防緊急出動，最終將該動物抓獲，經專業人士鑑定，這名引起轟動的不速之客其實是美洲鬣蜥，即綠鬣蜥，屬於外來物種。 無獨有偶，佛山市南海區早前也有綠鬣蜥誤闖村民家中，被及時到場的民警捕獲。據了解，綠鬣蜥被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ，屬於國際貿易中受管制物種。

順德區勒流派出所周四（5日）上午10時許接報得知，該綠鬣蜥出現黃連北頭村一住宅，不知如何處置，於是民警和專職消防隊隊員迅速趕赴現場。當時綠鬣蜥正悠閒地趴在一楊桃樹的樹幹中間，事主劉女士表示，自己從沒有見過長這樣的動物，就連抓動物經驗老道的消防員也覺得驚奇。由於大家紛紛把牠當成「神奇動物」，附近村民均趕來圍觀，連河對岸也聚了過百人「一睹風采」。

為免綠鬣蜥襲擊人，民警緊急疏散圍觀者，並由做足防護措施的消防員爬上樹伺機抓捕。詎料此時綠鬣蜥迅速跳進旁邊的河湧往對岸遊，令消防員一籌莫展。慶幸的是，一名河道清潔員立即挺身而出，主動用自己的小艇載消防員過河，最終消防員看準時機，利用專業的捕蛇工具將巨蜥尾部套牢，再以夾子夾其頸部將之抓獲。經鑑定，該綠鬣蜥重2.3kg，屬於外來物種，可能是被當做寵物飼養被棄養或逃跑後，意外闖進民居，其現已交由有關部門進一步處理。

巧合的是，南海區獅山鎮官窯譚南村周一（2日）亦有村民反映自家房頂上出現一條巨大的疑似蜥蜴的動物，由於其外形十分怪異，村民們都不敢接近。民警接報後立即提起鐵籠趕到現場，發現該動物長約1米且與平時常見的蜥蜴非常不同。

最終民警無懼危險，二話不說提起鐵籠就爬上房頂，並迅速用鐵籠套牢這誤闖民居的蜥蜴，並帶回派出所，通知獅山鎮農林服務管理中心的工作人員前來處理。經確認，該蜥蜴同樣是綠鬣蜥，屬於外來物種，目前已被送到野生動物救助站做進一步處理。

據了解，綠鬣蜥被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ，現存數量正快速下降，且禁止濫捕亂獵或隨意出口貿易，民眾若未取得相關的資質就馴養或販賣，需要承擔相應的法律責任。

（綜合報道）