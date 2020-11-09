北京環球影城宣傳片被批「娘」上天　騎呢抖音式扭動　無厘頭食包

作為一個純種的哈利波特迷，日站君最最最最最最期待的事情莫過於明年要開的北京環球影城了。主打七大主題區！規模巨大！而且最關鍵的是，終於不用出國跑島國大阪了！就在國內的環球影城，想想就有點興奮！結果昨天，日站君突然看到了北京環球影城最新的宣傳片，甚至它還一度衝上了熱搜。結果看完之後，日站君就宣布當場裂開了！

於是日站君誠邀大家來一同共享一下這種尷尬，相信大家看完後可能會和我一樣，一同裂開（點擊放大欣賞）▼▼▼

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看完幾個宣傳片之後，日站君表示已經放棄了希望，還是扭頭左轉去迪士尼辦個年卡吧。

再看看隔壁迪士尼最近的一個七夕活動的宣發，就突出一個可可愛愛。▼▼▼

作為一個對環球影城抱持著巨大期待的老粉來說，日站君真的無法理解北京環球影城這一系列宣發操作究竟怎麼回事。是想要藉助爛俗吸引人的眼球？還是真的搞不清楚自己的定位，亦或是管宣發的完全就是隨便應付應付工作，等著日後再說？

一切的答案，可能要等到明年開園之前，才能看的更加真真切切了。但是這幾次的宣傳片，無疑是給所有環球影城粉們的一盆冷水與當頭一棒。我們都知道每一家環球影城的縮寫一般情況都是US+地區名。大阪環球影城是USJ，新加坡環球影城是USS。至於北京環球影城最後是叫USC、UCR、UBR或者USB，我們還不太確定。如果是最後一個，我們也希望目前這種等級的宣發不要成為日後的常態。不然可能U是U不了，最後只能剩下那兩個字母，就很貽笑大方。

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