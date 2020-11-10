骨灰盒公司惡意搶註商標再勒索　情趣用品店用「自衛」也被投訴

內地早前有情趣用品網購店，因在商品描述中使用「自衛」（代替同音的「自慰」）一詞，而被一間專賣骨灰盒公司投訴商標侵權。原來，該專賣骨灰盒公司早已註冊該詞彙，該公司還揚言若要其撤訴，情趣用品網購店就需付款。 國家知識產權局近日審查認定，涉案公司惡意搶先註冊商標，擾亂正常的商標註冊管理秩序，有損公平競爭的市場秩序，裁定「自衛」商標無效。據指，該公司曾發起的多宗商標官司均敗訴。

小林是一間情趣用品網店的店主，他與多間同類網店，被秦皇島某公司以「自衛」商標被侵權為由投訴。收到投訴通知後，商家向電商平台反饋「自衛」已代替「自慰」一詞，是如今情趣用品行業通用的商品關鍵詞。他與投訴方交涉時，對方索要撤訴費用5000元（人民幣，下同），且相關詞彙只能免費使用到年底，並宣稱「錢到位後，10分鐘就能撤訴」。

該公司的主營範圍並不包括投訴商標的相關業務，官網介紹的唯一業務是出售「林肯骨灰盒」。中國商標網資料顯示，該公司早在2012年開始搶註商標，至今共申請註冊105個商標，包括「林肯」、「DIESEL薩拉」、「如家」、「速8」、「紅袋鼠」等，大多涉及國外品牌及情趣用品的搜索詞。

涉案公司因多次惡意搶註商標已訴訟纏身，又因模仿他人商標，被商標的真正權利人提出異議或無效宣告。在中國裁判文書網上公布的10宗商標訴訟中，該公司無一勝訴，多個商標被宣告無效。

事實上，內地近年因網紅產業興起，衍生出倒賣網紅商標的灰色產業鏈。多位從事商標代理業務的工作人員透露，不少企業瞄準了網紅暱稱，將其搶注為商標倒賣，部分甚至賣出20萬元高價，當中更不乏商標代理機構參與其中，謀取不當利益。

國家知識產權局大樓。（網絡圖片）

北京多禾律師事務所律師錢珠琳認為，去年新修訂出台的《商標法》，在一定程度上打擊了傳統「囤積商標」的行為，但惡意註冊人改為在互聯網經濟發展中尋找商機，通過惡意知識產權投訴、訴訟等方式謀利。即使商標被宣告無效，亦無相應的懲罰措施，難以對惡意註冊人作出警醒目的。

錢珠琳建議，商標審核部門可創設速審機構，接收到相關舉報後，在1個月至2個月內迅速審結案件，及時讓惡意註冊的商標無效，並將此類惡意搶注商標謀利的公司列入「黑名單」實時公示，並加大處罰力度。同時，行政執法與司法機關可在相關知產維權平台設置「確認不侵權」通道，出具相應的「確認不侵權」文書，減輕權利人維權負擔。

（經濟日報）