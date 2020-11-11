報告指內地每人平均月入7819元　內媒：實情99%月薪收入不足5000

內地經濟持續復甦，網絡招聘平台BOSS直聘早前發布《2020年三季度人才吸引力報告》顯示，第3季內地每人月收入達到7819元（人民幣，下同）。 不過，科技評論公司「36氪」近日發布影片，詳細解釋稱，雖然平均月薪將近八千，但內地99%的人月入其實還不足5000元，上述數字之所以比較高，是受到區域貧富懸殊影響，致月薪一以平均計算，收入較低地區往往就被北京、上海、深圳等大城市拉高。

「36氪」發布題為「別被洗腦了，這才是99%中國人的工資真相」的影片，指出現時內地勞動人口達9.45億，勞動人口參與率約67.5%，然而多數人的月薪其實低於5000元，平均數字未能反映事實的全部，真實情況要靠收入中位數才較能反映。按月薪中位數計算，除了北京、上海高於6000元外，深圳及杭州約為5000元，其餘地區僅有3000至4000元。

據國家統計局數據顯示，今年上半年，城鎮居民可支配收入為2.16萬元，其中工資性收入為1.32萬元，意味着城鎮勞工每月收入為2205元。

「36氪」再就不同行業情況舉例指，火鍋店的基層員工底薪有2000元，包吃住，女員工唇膏都是以5元從「拼夕多」買的；江蘇淮安市一縣城內的按摩店員工底薪有1500元，月入最高可達3000元，惟為了減少開支，他們平時都會睡在店內、晚餐花費不超過10元，休閒娛樂全靠網文小說，而保守估計全國約有1000萬人從事有關產業。

至於有「鐵飯碗」之稱的公務員，在城鎮中屬於高薪職業，但職員就職一年的底薪加上年終獎金，平均月入也只有約3000元，另年資40年的中學退休老師，月退俸加上各類補貼約有4000元。

因此，內容指出真正年收入過百萬的人只是社會的極少數，一旦信了高薪就代表着大多數，要麼就走不出相互攀比和自我貶低的怪圈，要麼就淪為媒體和商家鐮刀下的犧牲品。

（36氪）