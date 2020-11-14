校園欺凌｜廣西小學生遭4名同學圍毆　衣服口袋被塞燃點炮仗

近日，廣西柳州一名小學生被欺凌及毆打的影片在網絡流傳。影片顯示，一名身穿校服的男生跪在地上，另外4名男生對他拳打腳踢，又在其衣服口袋內燃點炮仗，被打的男生只能無助哭喊。 據了解，這段影片為施暴學生拍攝，最初在班級群組流傳。事件曝光後引起社會關注，當地教育局周五（13日）發通報稱，已將該校校長免職。

被欺凌的男生跪在地上。（微博）

根據通報，事發在10月19日，在柳州柳江區穿山鎮高平小學就讀的胡某某與劉某某發生爭執，後被劉某某及同校3名學生「群毆」，對方在其衣物口袋內燃點炮仗。

10月27日，學校4名老師帶著4名家長及其孩子到胡某某家中拜訪，並帶了水果和數百元人民幣的紅包，說他們的孩子與胡某某在學校打架，對此表示歉意。當日胡某某未向家中說明此事。直至11月3日，胡某某的母親在網上看到相關影片才得悉，自己的兒子遭受校園欺凌，於是上報至相關部門，並帶兒子做身體檢查。

病歷顯示，胡某某的心理測驗為中度抑鬱，初步診斷有心理問題。（南國今報）

據了解，受害學生胡某某，在本學期開學兩周後，就一直被影片中這些同學欺凌，因害怕又被打，最近都不敢上學。而胡某某被初步診斷有心理問題，醫生建議積極予以心理干預，促進情緒恢復。

當地教育局發布通報。（微信公眾號微柳江）

根據當地教育局的通報，最終雙方家長達成一致意見，由劉某某等涉事家長給予胡某某相應賠償，承擔其體檢和全部治療費用，要求涉事家長進行賠禮道歉。 10月27日，學校陪同劉某某等涉事家長向胡某某一家賠禮道歉並取得諒解。通報又稱，目前已對處置不力的該校校長進行免職處理。

但對於4名施暴學生的處置情況，通報僅提到「進行教育」，教育局另表示「後面會持續跟進」。受害學生胡某某的母親就說，準備為孩子辦理轉校手續，爭取下周重新開始上學，希盡快恢復正常的學習和生活。

（綜合報道）