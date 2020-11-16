八路軍住别墅嘆咖啡兼食住雪茄打仗　人民日報狠批新「抗日神劇」

內地一些抗日題材電視劇的情節此前受到諸多爭議，遭嘲諷為「抗日神劇」。近日抗日新劇《雷霆戰將》播出後再次引發爭論，軍媒《解放軍報》先是讚揚該劇，但官媒《人民日報》卻痛批其是「抗日神劇」。

抗日新劇《雷霆戰將》被指是「抗日神劇」，更多詳情請點擊圖集：

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湖南衛視11月3日推出新電視劇《雷霆戰將》，標榜是抗日名劇《亮劍》第3部曲，該劇由張雲龍、高偉光、賴雨蒙、王瑞子與魏千翔等年輕偶像明星主演，拍成外型光鮮亮麗的抗日偶像劇，甚至還出現抽雪茄、喝咖啡從容應戰的畫面，引發網絡大量差評。

對此，《解放軍報》15日刊文讚揚《雷霆戰將》以熱血之戰銘記歷史，以戰鬥青春致敬英雄，不僅展現了中國軍人的鐵血英雄氣概，更弘揚了勇往直前的青春正能量，唱響了時代主旋律。

文章還稱，《雷霆戰將》深入聚焦人物的精神世界，清晰展現了幾名軍人的成長經歷。喚起了更多年輕人的血性和理想，凝聚起愛國熱情，堪稱一部從故事內容、人物架構到情感表達都讓人眼前一亮的「精品戰爭劇」。

不過，《解放軍報》刊文讚揚《雷霆戰將》同日，《人民日報》卻發出鋭評，痛批這部電視劇竟然讓「八路軍戰士」住豪華別墅，主角幾乎清一色都抹髮膠、髮蠟，距離歷史真實太遙遠。

評論稱，與過去的抗日神劇相比，《雷霆戰將》並沒有手撕鬼子、單手掏心、手榴彈炸飛機等雷人情節。但是這部劇的離奇之處仍然讓人咋舌，過於臉譜化的設計，過於浮誇的表演，明顯缺乏事實依據的情節設定，讓網友們評價為：「這部劇完全沒有脱離抗日神劇的套路，只不過披上了一層『青春熱血偶像劇』的外衣。」

抗日新劇《雷霆戰將》中一些八路軍穿洋裝、喝咖啡的場景引發爭議。（微博@雷霆戰將）

評論強調，影視劇考慮年輕人的習慣，創新表現方式，並非不可以，但前提是尊重歷史，不能「劍走偏鋒」。當年《亮劍》以新穎的敘事風格和表現手法，贏得億萬觀眾喜愛，多年來仍熱度不減。然而今天這部電視劇，雖用《亮劍3》的名頭來宣傳，但距離《亮劍》的思想性、藝術性，實在差得太多。

《人民日報》最後強調，《雷霆戰將》被質疑，是提醒有關從業人員，在創作中必須堅守文藝創作的原則和責任，特別是對革命歷史題材，應當對歷史充滿温情和敬意，而不能是輕佻和兒戲。只有心懷敬畏，尊重歷史、尊重觀眾才能拍出真正接地氣的影視作品。