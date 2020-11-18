扮警察搶978台iPhone及80支Dior口紅　5廣東漢被刑拘

近日，廣東中山警方接到1名貨櫃車司機報案指，於高速公路服務區內被一班自稱「警察」的男子以檢查車輛為由，搬走車內6箱、合共978台iPhone手機，以及1箱、合共80支Dior口紅等貨物，損失約180萬元（人民幣，下同）。警方隨即出動，迅速逮捕了幾名冒充警察的嫌犯。

事發於京珠高速（往廣州方向）的一處服務區內，11月7日上午8時30分許，一班疑犯駕一輛黑色私家車使駛近停在服務區的藍色貨櫃車，並假扮「警察」搬走車上約值180萬元的一箱箱貨物。貨櫃車司機當晚報警，「當時我停車在服務區歇息，他們幾人自稱是便衣警察，一上來就將我控制住，手上拿著對講機，我哪裡見過這場面，當時都嚇呆了。」

中山警方接報後循線調查，通過翻看高速公路附近閉路電視，鎖定幾名疑犯駕駛的私家車信息以及逃跑路徑。最終，警方在廣東省陸豐市一處加油站拘捕3名疑犯張某杭（男，22歲）、郭某鋒（男，25歲）、張某固（男，24歲，三人均為廣東省汕尾市人）。

經審查，3名疑犯表示所搶的手機將會在深圳出售，於是中山警方趕赴深圳進行進一步拘捕行動。

在深圳警方的協助配合下，11月9日凌晨1時50分許，在深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路西岸銀座某店鋪拘捕涉嫌銷贓疑犯郭某建（男，30歲，廣東省陸豐市人），並當場檢獲被搶手機819台。並於11月9日17時30分許在深圳市寶安區西鄉河東路93號某手機店拘捕涉嫌銷贓人員陳某生（男，31歲，廣東省海豐縣人）。最後於11月9日19時10分許在深圳市寶安區西鄉河西三坊某單位檢獲被搶的Dior口紅80支。

目前，上述五名疑犯已被依法刑事拘留，案件在进一步調查中。

（微信公眾號中山市公安局）