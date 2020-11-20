浙江溫州推「師德碼」記錄教師表現　綠黃紅分好壞學校將獲預警

浙江溫州近日發布「甌越師德碼」，實時收集記錄教師師德表現情況。教育部門、學校以及教師本人能在網上了解師德師風情況，並可為每位教師開師德健康報告。 溫州市教育局相關負責人介紹，「師德碼」主要用於教育行政部門對教師職業發展管理，會動態調整，伴隨教師整個職業周期，不會對社會公布。

浙江溫州市發佈「師德碼」。（溫州市教育局）

內地傳媒報道，溫州市教育局基於大數據，推出對教師師德進行動態管理的系統「甌越師德碼」，以綠色、黃色、紅色三種顏色對教師師德給予評級、認定。其中，綠碼代表師德良好，無違規違紀等不良記錄的認定；黃碼代表曾因違反師德師風有關規定被批評教育、誡勉談話、責令檢查、通報批評；而紅碼則代表曾因違反師德師風有關規定被警告、記過、降低崗位等級或撤職、開除。

據了解，「師德碼」將適用於溫州全市普通中小學（幼兒園）、中等職業學校、特殊教育學校以及教研師訓、電化教育等機構的教師（含民辦學校教師）。

溫州市教育局有關負責人稱：「我們會動態調整師德碼，根據教師違紀違規行為的嚴重程度給予時間不等的修復期，修復期內表現良好可以轉碼。如果老師想通過換所學校洗白師德碼問題是行不通的，因為師德碼不會因此而改變，此前所有從教經歷都能查證。」

溫州市教育局還將根據「師德碼」大數據，建立師德情況實時動態圖，對紅碼、黃碼率較高的地區和學校進行預警，切實加強和改進全市師德師風建設。

（澎湃新聞）