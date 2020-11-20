智能分析狗隻及人類活動情況　上海警方試用新系統規範不文明養犬

上海市民唐先生日前在遛狗時沒有繫上狗繩，結果就接到警方的罰款處罰決定，需要繳付20元（人民幣，下同）。 對於警方的處罰定，唐先生最初堅稱每次遛狗都有給愛犬繫上狗繩。警方隨後向唐先生展示一張照片，顯示唐先生實際上是沒有狗繩，照片正是來自虹口區的專門「抓拍」不文明養犬行為的新系統。

唐先生最後認罪繳交罰款。（澎湃新聞）

按照《上海市養犬管理條例》規定，狗主攜帶狗隻外出，應當為狗隻繫上狗繩，狗繩長度不得超過2米，並且在擁擠場合要自覺收緊狗繩。違反規定的狗主，會被公安機關處以20元以上200元以下罰款。

上海警方指，日常執法中，遛狗時不繫狗繩存在「發現難、取證難」問題，即使有市民報警，警方到場後，狗主通常都會否認，相當容易變成「無憑無據」。針對此種情況，警方調研後在上海市虹口區轄區多個屋苑，試點運行一套專門「抓拍」不文明養犬行為的新系統。

新系統在8月初時就具備雛形，並且隨後逐步細化調整。警方至今已成功發現超過20宗遛狗不繫狗繩的違法行為，給予狗主相應處罰。據介紹，新系統能夠智能分析篩選狗隻目標，並且會將屋苑閉路電視拍攝到的畫面與數據庫進行綜合分析，根據狗隻與人類一同出現的頻率，自動判斷出兩者間的關係。存在不文明養犬行為的照片會被推送予警方，再由警方及居委會幹部上門處罰狗主。

事實上，新系統不僅有助發現不文明養犬的行為，還可以通過數據反映出流浪狗的分布情況，可以有針對性地展開集中整治。警方至今已收容40隻流浪狗，肅清轄區環境、消除安全隱患。

（澎湃新聞）