求復合未果當街連刺48刀殺死女學生　安徽已婚大學老師遭判死刑

安徽工程大學教師郭春牛去年與其19歲學生涵涵相戀，然而兩個多月後女方提出分手後，郭男便以考試讓她掛科等進行威脅及騷擾。同年9月，郭男因求復合未果，竟在校門外尾隨涵涵並拿出匕首當街向她連刺48刀，致其慘死。 案件周五（20日）下午在蕪湖市中級人民法院公開宣判，郭男故意殺人罪成被判處死刑，剝奪政治權利終身。

去年2月，33歲的郭春牛與涵涵結識，二人兩個月後成為情侶。不過到了5月時，涵涵發現郭男原來已有妻子，其妻不但是同校輔導員，二人還育有2子。隨後涵涵向郭男提出分手，結果反遭男方到威脅如果分手，就讓她拿不到畢業證，考試肯定讓她掛科，嚇得其不敢求救。據一張QQ聊天截圖顯示，郭男曾經對涵涵表示：「我給其他人最多70多分，給了你90多分，這樣你就能拉開與其他人的距離。如果不出意外肯定能拿獎學金。」

至同年6月29日，涵涵更遭到郭男毆打，於是報警，兩人在派出所簽署民事調解書，和平分手。然而事情並沒有因此結束，此後郭男依然不斷用各種手段騷擾和威脅女方，更因求復合未果，在去年9月19日下午於校門外尾隨女方近一個小時後，掏出匕首走向對方朝頸部、胸腹部、背肘、四肢等部位猛刺，駭人的經過被校園閉路電視記錄下來。

事後涵涵經送醫院搶救無效不治，經鑑定，她被銳器刺戳全身多處致左頸總靜脈破裂，肺、肝、腎等多個臟器破裂引起大出血死亡。

死者母親謝女士後來透露，愛女和郭男一起1個月後便已發現有異，如郭男控制欲巨大，會隨時檢查女兒手機，禁止她與其他男性朋友交流，甚至有暴力傾向，好幾次對食堂工作人員和的士司機發飆怒吼。

至周五，案件終於宣判，謝女士身穿女兒生前衣服，並攜帶其照片出席庭審，表示希望女兒能聽到公正的判決。最終證據確鑿下，郭男被判處死刑，據報他在現場一直低頭不語，顯示強烈的抵觸情緒。

（綜合報道）