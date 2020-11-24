員工清潔客房被揭直接用浴巾擦馬桶　萬豪旗下深圳五星級酒店致歉

萬豪國際集團旗下深圳彭年萬麗酒店，近日被民眾揭發有員工清潔期間竟直接用浴巾擦馬桶等，結果引發廣泛關注。該五星級酒店周二（24日）透過官方微博發聲明稱，客房員工未有遵照清潔標准進行客房清潔，酒店對此深表歉意，並會對員工再進行客房清潔運營標準及流程培訓。

事緣有市民近日提供片段顯示，彭年萬麗酒店一名男性員工在打掃客房期間，拿起抹布就對刷牙杯進行擦拭，此後卻直接把抹布放回洗手台上，未進行回收消毒。更令人咋舌的是，該員工看到馬桶上似乎有污跡，低頭找了一下後，竟直接用地上的浴巾擦拭馬桶，事後又腳踩浴巾來回擦地。

事件曝光並持續發酵下，深圳彭年萬麗酒店終發聲明指出，該員工行為無法代表酒店日常的營運和服務標準，酒店重視客房整體衛生和清潔狀況，並已第一時間開展自查。經查，涉事員工已接受過客房清潔標準及程序培訓，卻未在當日實際操作中遵照清潔標准進行客房清潔，酒店對此深表歉意，並強調酒店管理層對客房部員工已再次進行客房清潔運營標準及流程培訓，確保營運標準被妥善執行。此外，酒店還將強化客房抽查規定，確保實際衛生狀況符合標準。

雖然就員工行為的調查告一段落，但有網民質疑曝光的短片是如何拍攝，更憂慮鏡頭正對準洗手間位置，恐影響下一位入住的客人。對此，萬豪國際集團公關人員未予回應，僅表示正就此事調查。

公開資料顯示，深圳彭年萬麗酒店於2000年10月18日正式開業，是中國一家以慈善福利為性質的五星級豪華商務酒店。2016年，該酒店按照萬豪集團萬麗標準，對所有客房及宴會會議設施進行了全面改造裝修。至於萬豪國際管理公司（深圳彭年萬麗酒店）成立於2019年，經營範圍包含承包經營管理深圳彭年萬麗酒店，其法定代表人為「FRANKLIN SUM MAK」，註冊資本780萬美元（約6046萬港元）。

網民點睇：

「只要住酒店啥的，全部自帶，現在估計要帶上消毒水了吧。」 「我以前就遇到過，床單上還有很多血。」 「花總曝光酒店亂像這才多久啊，看吧這又捲土重來了，罰的輕了。」 「裝針孔的人原來是想拍清潔工的嗎？」 「這麼說吧，酒店大部分工作人員都是帶著怨氣工作的，尤其是高檔酒店的，原因不說也懂...防不勝防……憑什麼你住上千一晚的房間，我伺候你一個月就掙幾千塊錢。」

內地近年來多次傳出五星級酒店出現衞生亂象，其中在前年11月，網民「花總丟了金箍棒」（簡稱花總）發布一段名為「杯子的秘密」的短片，內容是其入住各間酒店期間，在客房洗手間內設置一個隱蔽攝錄鏡頭，拍攝清潔人員的工作情況，重點對象是客房中的杯子。結果發現，北京、上海、福建福州、貴州貴陽等地的30多間酒店竟無一例外均有衞生問題，清潔人員均有用一條骯髒的抹布、海綿或住客用過的浴巾，來清潔杯子、洗手盤、鏡子、坐廁等，情況普遍存在。

而涉事酒店不乏國際連鎖品牌，包括有港人熟悉的半島、四季、香格里拉、文華東方、喜來登等。

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至於部分五星級酒店更加誇張，如上海浦東麗思卡爾頓酒店被揭有清潔人員會用住客用剩的洗頭水來清洗咖啡杯，其後再將洗頭水放回原位；上海寶格麗酒店清潔人員更是在洗手間的垃圾桶中，撿回住客丟棄的即用即棄杯蓋，用自己衣服擦拭幾下後就放回杯子上，供住客繼續使用。事後，多間涉事高端連鎖酒店均通過官方微博等形式向公眾道歉，並承諾整改。

（綜合報道）