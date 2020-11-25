江蘇2歲女童誤吞15粒磁力珠　腸胃8處穿孔感染性休克險死

內地屢次發生兒童誤吞磁力珠，需入院做手術取出，甚至出現感染性休克險死。江蘇南通市2歲女童欣欣，近日因誤吞磁力珠導致腸胃8處穿孔；南通大學附屬醫院小兒外科為她施手術，最終在其腹中取出15粒磁力珠、2粒鋼珠及1枚螺釘。

該院小兒外科副主任、主任醫師印其友指，家長發現欣欣近日常稱肚痛，不想吃飯及經常嘔吐，起初以為是吃錯食物導致腸胃不好，於是將欣欣送院求診，未料她候診期間開始意識模糊，其後休克。經檢查，醫生發現欣欣腹腔內有一串珠狀異物，並形成部分腸梗阻以及胃穿孔現象。治療團隊分析後，認為欣欣極有可能誤吞磁力珠，於是立即安排手術。

印其友表示，磁力珠在腸道內互相吸咐，並對腸壁產生壓力，導致腸道6處穿孔、胃部2處穿孔，還有1處腸壞死。由於腸道穿孔，之前進食的食物已經流到腹腔。經醫護團隊的抗感染、換藥等對症治療後，欣欣病情逐漸穩定，目前處於恢復期。

該院小兒外科主任咸華指出，若兒童吞下1顆磁力珠，或能自行排出，但吞下2顆或以上，磁力珠就會因磁性相互吸引聚集，將磁力珠之間的腸壁緊緊貼合，造成腸壁缺血壞死、多處穿孔，從而引發腹膜炎、腸梗阻等，甚至會危及生命。

他解釋，若及時發現兒童誤吞磁力珠，短時間內可通過無痛胃鏡取出，惟欣欣已出現休克、感染跡象，必須要施外科手術取出，否則會對兒童的消化道造成永久性傷害。

內地近年發生多宗同類事故，最近期為去年12月廣東佛山市一名2歲男童，誤吞19粒磁力珠導致腸胃穿孔；同年9月吉林四平市一名3歲女童，誤吞12粒磁力珠導致5處腸穿窿、1處腸壞死，引起嚴重腹膜炎。

（現代快報）