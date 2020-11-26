2022北京冬奧｜五棵松冰上運動中心完工　夜晚可呈現各色「雪花」

據內地媒體報道，北京2022年冬奧會北京賽區所有競賽場館將於年底完工，承擔北京冬奧會比賽、訓練的15塊冰面年底前將全部具備製冰條件。 其中，北京2022年冬奧會冰球訓練場館五棵松冰上運動中心實現完工，將於本月底進行製冰。

據了解，五棵松冰上運動中心坐落於長安街沿線五棵松橋邊，位於北京2022年冬奧會冰球比賽場館五棵松體育館的東南側，總建築面積約38960平方米，地上、地下各兩層。地下兩層為冰場；地上兩層為體育文化配套用房和一個900座的劇場。冬奧會期間，五棵松冰上運動中心將承擔冰球訓練任務，通過地下球員專用通道與冰球比賽場館五棵松體育館相連，運動員可通過該通道往返比賽館和訓練館。

北京五棵松文化體育中心有限公司負責人介紹，場館的外觀設計來自於雪花圖案，建築外立面均採用格柵幕牆體系，斜向格柵呈45°交叉，通過幾何圖形組成雪花的圖案，保證美感的同時，也起到遮陽以及節能的功效。而幕牆的設計中，設計師將豐富的色彩應用於「冰菱花」之中。為了在夜晚呈現各色雪花漫天落下的視覺效果，外幕牆採用暗藏燈具的設計，與幕牆工藝完美結合併隱藏於其中，實現見光不見燈的效果。

五棵松冰上運動中心設置兩塊標準冰球場地，為60×30米和60×26米兩種尺寸可轉換冰場，賽時為運動員提供賽前熱身與訓練服務。該冰場也是北京2022年冬奧場館中採用二氧化碳跨臨界直冷製冰系統的冰面之一。

據了解，二氧化碳製冷方式具有冰面溫度恆定，質量更優的特點，可以保證冰面各部位溫度一致。二氧化碳製冰系統具備高效的全熱回收能力，機組在製冰的同時，可回收製冰機組的餘熱,可直接製取60-65℃的熱水用於供熱，餘熱回收效率超過75%。

據介紹,五棵松冰上運動中心採用超低能耗專項技術。該場館通過優化建築佈局，合理利用透光幕牆、天窗、下沉廣場等自然採光方式有效改善地上及地下功能房間的採光效果,並通過在屋面敷設光伏發電組件以及採用LED燈具照明等措施減少耗電量。屋面安裝的600KW光伏發電系統，未來能實現年供電約70萬度，滿足冰上運動中心的部分用電需求，節約能耗。同時，還在空氣空調機組和新風機組設置全熱回收裝置，回收效率達到70%，能有效通過排風對引進室內的新風進行預冷預熱，節約空調能耗。

北京冬奧村效果示意圖。（澎湃新聞）

（綜合報道）