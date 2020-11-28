國台辦通報台研究員被大陸漁船救起詳情　船長周全照料有熱飯熱菜

台灣的國家海洋研究中心4名研究人員，上星期在位於澎湖的「台灣淺堆」進行水下研究時發生意外，4人落水後失蹤，隨後被一艘大陸漁船救起。 國台辦在周五（27日）通報事件詳情，指是福建籍漁船「閩東漁62206」在海上作業期間成功救人，當時4人已在海上漂流六七小時，登船後獲船長周全照料，有熱水保暖，並有熱飯熱菜。

通報指，閩東漁62206的船長佘慶水原本在駕駛室瞭望，意外發現遠處有四個漂浮的黑點向漁船靠近。佘慶水判斷可能海上有落水人員，遂立即駕駛漁船靠近。確認是落水人員後，佘慶水立即安排船員展開救援，拋出船上的發泡膠浮球及繩索。由於海上風浪較大，救援有一定困難，幸經過一個多小時的救援，4名落水人員終獲救上船。

通報提到，4人被救起時已經精疲力盡，佘慶水就為他們安排熱水保暖，並且準備熱飯熱菜。4人其後詢問佘慶水是否有辦法聯繫台灣漁船，恰巧佘慶水有台灣的朋友，遂立即用微信聯系，通過朋友向台灣海巡署報告。及至下午5時30分左右，海巡署船艇趕到並將4人接回。

通報最後稱，救助結束後，閩東漁62206船在海上進行自我隔離，目前沒有船員發生發燒、咳嗽等症狀，將在14天隔離期滿後再行進港。

4人獲救時已在海上漂流六七小時。（北京日報）

另一方面，據台媒報道，由於大陸仍被台灣列為疫區，獲救4人曾與大陸漁船人員接觸，故澎湖縣政府衛生局採取最高戒護措施，工作人員都全副武裝，穿隔離衣、戴口罩及手套，並在現場拉起封鎖線。4人上岸後由疾管局派車直接接走，送往隔離處所依法隔離14天。

（綜合報道）