以高價拍賣文物為誘詐騙高額服務費　瀋陽34人被拘涉案額逾1200萬

內地近年興起文玩古董熱，有不法分子卻趁機非法買賣文物。遼寧瀋陽市警方周日（6日）公布，瀋陽渾南分局近日偵破一宗特大古董拍賣詐騙案，涉案詐騙集團以高價拍賣藏品文物為誘餌騙取高額服務費，逾500名受害者遍及全國29個省份，涉額達1224萬元（人民幣，下同）；被捕的34名集團成員均認罪，目前因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。

警方表示，今年10月接獲古董收藏者熊某報案，稱自己被拍賣公司詐騙23800元。熊某透露，今年3月底在網上看到一則古玩拍賣的廣告，隨後與遼寧文德拍賣公司業務員「吳玲」取得聯繫。經「鑑定」，吳玲聲稱有買家欲以高價購買熊某的收藏品，公司可以負責拍賣，但需要通過展銷平台交易並收取「展覽費」。

熊某續稱，他在高額利益和吳玲的誘惑下，向該公司支付23800元「展覽費」，卻被告知因「展品相似衝突」等理由暫時不能交易，隨後又被對方以各種理由拖延返還有關費用，直到他無法與吳玲取得聯繫，才發現上當受騙。

部分涉案拍賣收藏品。（中新網）

經查，警方發現涉案公司主要成員由前台、財務主管、後勤主管、業務主管、業務員組成，業務員負責在網上尋找有意出售收藏品的客戶，業務主管則負責在網上購買客戶個人信息資源。

目標選定後，業務員會聯絡客戶吹噓公司實力，承諾能協助對方高價賣出收藏品；客戶一旦上釣，業務員就通過微信鑑定客戶的收藏品，虛誇收藏品市場價格，並謊稱有買家欲購買，誘導客戶到公司支付所謂的「服務費」、「展覽費」等。

警方拘捕主犯龔某、王某等人並押解回瀋陽。（中新網）

當服務費到手後，業務主管就會按照計劃製作虛假的「衝突單」，謊稱展覽中心有其他古玩與客戶的收藏品高度相似、無法交易，隨後再以為客戶聯繫買家等各種理由拖延，將收取的服務費用肆意揮霍。為躲避警方打擊，該犯罪集團會在約半年時間解散公司，然後在省外其它城市重新註冊開業，繼續詐騙。

警方查明後於上月2日跨省展開收網行動，在山西太原市將主犯龔某、王某等21名集團成員拘捕並押解回瀋陽，並在遼寧丹東市、朝陽市等地將其餘13名成員拘捕歸案。

（中新網）