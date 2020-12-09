重慶公布吊水洞煤礦事故原因：違規作業引發火警　致一氧化碳超限

12月4日17時許，重慶市永川區已經關閉停產逾兩個月的吊水洞煤礦，發生工業意外，造成24人被困井下。翌日晚，救援工作基本結束，其中23人死亡，僅1人被救出。 當局經初步分析調查，認為事故原因是，企業自行拆除井下設備時違規動火作業引發火警，發生一氧化碳超出限制事故。

今日（9日），重慶市召開全市安全生產和社會穩定工作電視電話會議。會議指出，今年9月27日，綦江松藻煤礦發生重大安全事故，造成16人死亡，42人中毒受傷。調查發現，藻煤礦事故是由於井下運輸皮帶長期帶病運行，煤礦企業發現安全隱患後不及時整改所導致的一宗生產安全責任事故。12月4日，永川吊水洞煤礦發生亦重大安全事故。兩個多月時間，接連發生兩宗重大安全事故，暴露出煤礦領域安全生產工作不少問題和突出短板。

會議要求，重慶要深入開展煤礦領域隱患排查整治，嚴格執行停產關閉整頓礦井的管控措施。自12月5日起，重慶市全市所有煤礦已停工停產，對納入關閉退出的煤礦一律不准下井作業

會議提出，要持續加強煤礦安全監管，嚴格落實「一礦一方案」、「一礦一責任人」、「一礦一督導組」，紮實推進煤炭去產能工作，加快年產30萬噸以下煤礦關閉退出步伐。

會議最後強調，安全穩定形勢仍然嚴峻複雜，事故防控壓力進一步加大，要深刻吸取教訓，紮實推進煤礦領域安全生產工作，突出重點領域，深入開展冬春季安全生產專項整治，壓實各方責任，推動安全生產各項任務落到實處，注重統籌兼顧，全力維護社會和諧穩定。

（綜合報道）