廣東女生因夜不歸宿遭父當街毆打　當局：對涉事父親進行法制教育

近日，一條廣東省河源市紫金縣男子當街暴打一名女子的視頻在網絡熱傳，並引發網民熱議。看到這樣的畫面，不少人會認為女孩是被搶劫或遭到侵犯。不過，此後媒體調查發現，2人為父女關係，因女兒夜不歸宿，父親對其進行毆打「管教」。 當地有關部門經過調查後表示，網傳情況基本屬實，已對涉事父親進行法制教育。

事發於上周日（6日），視頻片段顯示，身著黑色衣服的父親張某，拉著女兒的頭髮在街上行走，期間將女兒拽到地上，多次用力拉扯其頭髮、並多次掌摑其面部。衣著單薄的女兒遭到父親的毆打，在地上不停地哭喊，引發不少路人圍觀。

據知情人士透露，因為女孩經常夜不歸宿，事發當日剛好被父親張某在街上撞到，遂對其進行毆打。

廣東省河源市有關部門昨日（9日）獲報後，立即對事件展開調查、核實。有關部門調查後表示，網傳情況基本屬實，已經對張某進行法制教育，引導其正確管教女兒，並由心理諮詢師對女兒進行心理疏導，必要時會聯合相關部門為女兒提供法律援助。

視頻在網絡流傳後，引發網民的熱議：

「也許這解釋了女孩為啥不願意回家。」 「不論女孩有什麼錯 父親的暴力都有點過激了吧。」 「警察管嗎？這樣當眾打人拉扯衣服，父親有沒有權利這樣對待孩子。」 「典型的該管的時候不管，孩子長歪了開始猛揍。」 「心情能理解，行為不能理解!」

（綜合報道）