遼寧跆拳道教練罰學生用廁所水洗面　威脅「再犯錯就要喝下去」

遼寧一名跆拳道教練近日被指因為不滿學生沒有把廁所打掃乾淨，罰學生用廁所水洗面。家長得知後憤怒不己，作出投訴。

學生被罰用廁所水洗面（點圖放大）：

據內媒報道，一名學生家長指出，遼寧錦州市某訓管中心的跆拳道教練因為學生沒有打掃乾淨廁所，就要求他們用蹲廁裡的水來洗臉，當作處罰。教練還威脅學生如果下次再犯錯誤，「我就讓你喝便池裡的水」。

從網傳影片中可見，許多學生在蹲廁前排著隊，然後接連撈出蹲廁內的水，直接潑向臉上。家長又控訴稱，除了體罰之外，該機構甚至還會向學生罰高達1000元人民幣的罰款。

12月11日，錦州市文化旅遊體育服務中心發布通報稱，錦州市文化旅遊體育服務中心成立了專門調查組，經調查，相關影片拍攝於2017年。涉事的跆拳道教練員戴某某已於2019年12月被停止執教。錦州市文化旅遊體育服務中心黨組會議研究認定戴某某嚴重違反職業道德，造成嚴重社會影響，依據《事業單位工作人員處分暫行規定》，決定給予警告處分，將其調離教練員崗位。

內地網民看了影片之後表示，「這要是我，洗臉的就是老師了，噁心玩意兒」、「太過了。不說多的，抓緊去關幾天讓他用洗腳水洗臉試試」、「這會得病吧……太沒人性了」。

（綜合報道）