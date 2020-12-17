杭州婦閒置別墅竟成電視劇取景地　物管庭上否認私下借予劇組

浙江杭州的林女士去年看電視劇時發現，自己位於寧波慈溪市價值3000萬元（人民幣，下同）的別墅竟成為多部劇中的取景地，疑似是別墅閒置時，遭代為保管的物管公司借給劇組進行拍攝。 林女士以侵犯隱私權、財產權等理由，將電視劇出品方、物管公司、播放平台等告上法庭，並索要近300萬元的財務損失賠償。案件周二（15日）進行第二次公開庭審，物管公司否認私下將別墅借給劇組，但涉案兩個電視劇的出品方都表示，曾尋求過物管公司的同意。

林女士2014年11月在家鄉慈溪購買涉事的820平方米別墅，別墅原是「樣板房」（即作示範用途的別墅）精裝後交付。林女士隨後一直住在杭州，因為考慮到通風及養護等問題，於2015年11月將別墅委託予物管保管。

林女士發現自己的別墅地面被損壞。（錢江晚報）

去年9月，林女士在看電視劇《我和我的兒女們》時，忽然發現電視劇中的場景竟在自己的別墅中，女主角躺在她家臥房的床上，男主角坐在客廳沙發上。「主臥室、餐廳、廚房、地下室、樓梯、庭院、大門都拍到了，涉及鏡頭60餘處」。

於是，林女士先與物管公司溝通，但對方否認私下把別墅借給劇組。林女士回到別墅查看後，發現屋內多處設施損壞，遂於當年11月向當地法院起訴了電視劇出品方、播放平台和物管公司。

林女士的豪華別墅竟變成電視劇的取景場地（點圖放大）：

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今年3月，案件第一次庭審時，林女士得知另一部電視劇《大約是愛》同樣也在她的別墅中取景後，又將這部電視劇的相關出品公司追加為被告。在追加被告後，該案於本周二（15日）再次開庭。

庭審中，兩個電視劇的出品方都表示曾尋求過物管公司的同意，物管公司則表示不知情。林女士一方就認為，別墅屬於私人住宅，未經過產權人同意拍攝並播出，無疑侵犯隱私權，並要求被告承擔侵犯隱私權損失200萬元，物品、裝修損失35萬元，場地使用費46萬元。

（澎湃新聞）