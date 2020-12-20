神舟十號返回艙運抵湖南　韶山毛澤東紀念館長期展出

曾接載3名太空人的神舟十號載人飛船返回艙，周日（20日）上午10時19分運抵湖南韶山毛澤東同志紀念館。中國載人航天工程辦公室指出，返回艙將長期借用給湖南在紀念館展出。

神舟十號載人飛船返回艙上周五（18日）從中國航天科技集團五院運出。返回艙長約2.6米、直徑約2.4米，重逾2噸，被安放在一個鋼製底座架上，四周由綁帶固定在負責承運的平板運輸車上，另加上防雨布、防護網兩層安全措施。

返回艙整體呈灰黑色，上面有高溫灼燒的痕迹，仔細看可發現外層是細密的蜂窩狀結構，為目前國內最先進的防熱材料之一。返回艙側面設有圓形狀的舷窗，太空人可透過舷窗觀看宇宙景色、拍攝太空畫面，頭頂位置則是艙門。返回艙的上部兩個較大的圓形開口為傘艙，降落時降落傘會從傘艙中彈出打開。

太空人聶海勝、張曉光、王亞平，2013年6月11日搭乘神舟十號載人飛船由長征二號F運載火箭發射升空，2日後與天宮一號實現自動交會對接，並於6月25日自動撤離天宮一號，展開飛船繞飛等技術試驗，中國首次航天器繞飛交會試驗成功；返回艙於6月26日降落在內蒙古中部主著陸場預定區域。

韶山毛澤東同志紀念館館長陽國利表示，該館作為國家一級博物館，可滿足返回艙展存溫度、濕度要求，且該館受眾面廣，價值和作用大，可將航天精神與偉人故里紅色文化深度融入，令「九天攬月」成果與偉人豪情互相烘托。

神舟十號載人飛船返回艙將在湖南韶山毛澤東同志紀念館展出。（網上圖片）

韶山毛澤東同志紀念館是中國唯一一家系統展示毛澤東的生平事蹟、思想和人格風範的紀念性專題博物館，每年參觀量達500萬人次，韶山景區年接待遊客2000萬人次，居同類紀念館之最，其中，中小學生年均參觀人數佔全年遊客數量45%以上。

（新湖南）