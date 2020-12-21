【廣東停電】凌晨突停水斷網　廣州供電局：設備故障，無錯峰限電

廣東廣州市周一（21日）凌晨12時在無預警下大規模停電，部分網民表示小區出現停水、停電情況，手機失去網絡訊號等，甚至懷疑廣東亦要實施「限電」措施。 廣州供電局回應稱，因設備故障，影響廣州三元里、羅沖圍一帶部分用戶用電，緊急搶修後已恢復供電，強調電網運行穩定，沒有錯峰限電。

內地傳媒報道，廣州荔灣區、越秀區出現停電。有自稱住在荔灣區的網民稱，從周一凌晨12時開始小區出現停水、停電情況，手機失去網絡訊號，直至凌晨1時半網絡才恢復正常，但停電依舊持續。

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網傳圖片及影片顯示，街外高樓一片漆黑，有人家中的吊燈突然熄滅。越秀、海珠等區也有網民反映出現停電和水壓變小的情況，「洗澡洗到一半突然停電」，更有人調侃稱「這個冬至禮物很別緻」。

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廣州供電局指出，因設備故障，影響廣州三元里、羅沖圍一帶部分用戶用電，該局立即組織緊急搶修，經一個多小時的努力，恢復全部受影響用戶供電。廣州電網目前運行穩定，沒有錯峰限電，電力供應平衡，無負荷缺口。廣州電網在南方電網大平台統一調度下，全力保障電力供應。

中國國家電網此前稱，近期在大範圍寒潮影響下，採暖用電負荷加速釋放；疊加國民經濟持續向好、電力需求快速上升因素，多地電網面臨用電高峰考驗。目前電力供應形勢嚴峻，國網湖南電力已全面進入「戰時狀態」，會全力保證全省民生用電需求。

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（綜合報道）