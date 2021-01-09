四川「溫泉」電加熱出事致女子昏迷　家屬狠批酒店叫醫生送殯儀館

現時許多地方流行泡溫泉，但當中不少都是人工、需靠電力加熱的「假溫泉」，而非天然的，也暗藏風險。 來自四川自貢的張女士近日爆料指，去年底她跟同事到某溫泉酒店泡溫泉，結果溫泉內突然漏電令她們遭遇程度不一的電擊，其中一名19歲女子更因此昏迷不醒。令女子母親非常氣憤的是，該酒店的經理曾悄悄告訴醫生，讓他們把昏迷的女兒直接送到殯儀館，「心腸太壞了」。 目前涉事公司已停業整頓，當局周六（9日）公布初步調查結果，顯示事故是電源線路出現故障所致。

事發於自貢市燊海森林的海湯神泉，張女士周三（6日）表示，她們一行4人去年12月29日晚去泡碘鹽泉，現場除了她們，還有另外3名男士。一開始男士們感覺到了有電流，惟她們沒有感覺，直到發現時已太遲，當場失去意識、翻着白眼漂在水面上。其中，張女士出現心肌損傷，醫院一度下達病危通知，幸好經過救治病情已經有所好轉，然而同行的19歲女子就不幸一直昏迷至今。

女子的家屬事後天天守在深切治療部（ICU）走廊，其母親表示只希望女兒能早日醒過來，也沒想過要什麼賠償，然而涉事酒店經理竟悄悄跟醫生說讓他們放棄拯救，把女兒送到殯儀館，猶如被判「死刑」，令她氣憤不已。她表示，就算女兒以後真的變成植物人，自己也會一直養她，不會放棄生命。

溫泉中心負責人表示，公司已停業整頓並成立專門的調查小組調查事故原因。他又指，事後的前3天公司全部負責人都趕到醫院並24小時輪流值班，並與醫院進行全面協商，強調會以救治為主要原則，但沒有正面回應送殯儀館一事。

而事發後，自貢高新區相關部門立刻趕往現場了解，市應急部門迅速成立調查組，對事故原因開展調查。至周六，據初步調查顯示，事故原因是通往碘鹽泉的電源線路出現故障所致。

目前，自貢市應急管理局、自貢高新區管委會正指導督促溫泉業主單位全力以赴配合醫院做好傷者的醫療救治，同時加大對企業安全生產的監督管理，督促企業全面開展隱患排查整治；自貢市應急管理局、自貢高新區管委會亦將按調查結論，依法依規對責任單位和責任人作出處理。

（綜合報道）