大頭娃娃︱內地再有嬰兒疑用面霜後現臉腫症狀　廣州廠家受查

繼有家長從市面上購買福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產的「益芙靈多效特護抑菌霜」給5個月大孩子使用，導致孩子變臉部腫大的「大頭娃娃」後，雲南也出現同類事件。 來自西雙版納的申女士周三（13日）表示，未滿1歲的女兒塗抹了廣東廣州一廠家生產的「戒之館嬰親霜」後，出現臉部腫大、多毛、發育遲緩等症狀。

據申女士指，她先後從天貓店鋪「戒之館旗艦店」購買約40瓶戒之館嬰親霜給兩個孩子使用，該嬰親霜宣稱不含激素，其大兒子少量使用後也未見異常。去年7月，小女兒出生後因天氣炎熱而出現長痱子、屁股紅狀況，申女士於是用該嬰親霜為女兒塗抹全身，持續約一個半月，之後女兒便開始出現臉部腫大、多毛等症狀。

由於與近期益芙靈多效特護抑菌霜引發的狀況非常相似，申女士也開始懷疑事件與嬰親霜成分有關，趕緊帶孩子到醫院檢查。

涉事「戒之館嬰親霜」。（網上圖片）

內媒周三發現，該嬰親霜仍在戒之館旗艦店銷售，且入選天貓榜單「優選嬰童潤膚乳榜」第六名，其宣稱「專為濕癢寶寶設計」、「大含量，無激素，寶寶肌膚退紅止癢」等，並附上專業機構檢測報告，顯示產品未檢出氯倍他索丙酸酯。

該旗艦店客服宣稱品牌正關注事件，並強調涉事嬰親霜為「消字號」（指不具備任何療效，屬於衛生消毒用品範疇）產品，經多個檢測機構或平台抽檢均合格。而據該旗艦店的工商資質信息顯示，企業名稱為廣州慕膚護膚品有限公司，位於廣州市花都區，經營範圍包括化妝品及衛生用品零售、批發，嬰兒用品零售、批發等。

直到周四（14日），廣東省衛生監督所法制稽查科一名工作人員稱，他們日前已收到相關舉報，並聯合廣州市相關部門前往廠家檢查，相關情況仍在調查中。至於前述網店已下架有關嬰親霜，並指出該店為配合省衛生部門停止銷售消字號膏霜產品、行業整頓的通知，決定自即日起下架消字號產品。

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（澎湃新聞）