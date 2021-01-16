茅台無償劃轉股份貴州國資為救亡？　內媒：貴州債務率中國之冠

貴州茅台的控股股東茅台集團去年底將所持有的5024萬股份，無償劃轉至貴州省國有資本運營有限責任公司，以近期每股價格2100元（人民幣．下同）左右計算，劃轉股份市值高達1055億元。 內地傳媒《中國新聞周刊》報道，事實上同樣的情況在2019年底已經發生過一次，原因與貴州省的負債率長期高企有關。 報道稱，截至2019年底，貴州省發債的城投公司有息債務規模超過1.2萬億元，貴州地方政府性債務率高達207.73%，遠遠超過中國規定的100%警戒線，是中國債務率最高的省份，負債率亦高達59.66%。

報道稱，雖然貴州的經濟增速很高，在2018年更是以9.1%排名全國第一，但再高的經濟增速也無法完全覆蓋已經處於很高水平的負債，屬於負債本身出現了問題。

貴州茅台至今已兩度無償劃轉股份予貴州國資公司。（視覺中國）

報道稱，從貴州省交通運輸廳黨委書記、廳長高衛東在2020年3月，空降擔任茅台集團和貴州茅台董事長，正正反映貴州最優質的資產貴州茅台，正加大對地方的「輸血」力度，緩解地方債務負擔。而早在2019年，貴州茅台已經開始第一次轉讓股份，同樣是5024萬股。貴州國資公司由於「餘糧」不多，緊接就開始第二次股權轉讓。

除了股市，貴州省還利用茅台的信用在債券市場融資。高衛東入主茅台的同一個月，貴州省作出轉讓所持貴州高速公路集團有限公司（下稱貴州高速）部分股權的批覆，貴州省國資委擬向茅台集團轉讓所持貴州高速14.7％的股權，轉讓價150億元，全部現金支付。

報道指，貴州高速是優質的城投企業，現金流很好，但亦無法覆蓋債務。截至2020年3月底，貴州高速的總負債已達2773.42億元，多年積累的剛性債務佔九成以上，為2556.48億元。近四年來，貴州高速每年的利息支出均超過100億元，高速公路收費連利息支出都難以填補。

貴州高速是其中一間高負債的城投公司，截至2020年3月底，總負債已達2773.42億元。（中新社）

報道引述長期關注地方債務的拉曼資產信評總監張磐表示，當一個區域的債務率到達非常高的程度，區域內的城投公司彼此之間會存在大量資金往來。一間城投公司難以發債，會導致其他公司的發債困難，存在一定程度上的風險傳導。長期關注城投的財達證券總經理助理胡恆松就認為，貴州高速可能一次難以發行大量債券，故只能依賴資本市場信用良好的茅台。

報道最後稱，中國地方政府債務違約高風險的省區市，在2013年共有7個，及至2019年只有內蒙古、遼寧和貴州。貴州地方政府性債務至今總量居中國第6位，但前5位都是經濟發達的沿海地區，經濟總量較大，債務率相對不高。

（綜合報道）