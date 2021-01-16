安徽醫生與患者家屬爭執　先動手後變互毆　不滿被行拘竟控告警方

2020年3月，安徽省馬鞍山市的醫生王翔，因醫囑問題與病人家屬俞某發生爭執，並在先動手後遭對方踢致左膝骨折。事後警方認為二人為互毆，分別判處俞某7日、王翔3日的行拘處罰。 王翔不服判罰，將警方告上法庭。由於王翔動手在先，法院維持一審判決。王翔其後再提出上訴。不過有不少網民就認為，既然是王翔先動手就應接受處罰，「得了便宜還賣乖」。

去年3月，就職於含山縣人民醫院的醫生王翔，勸籲病人注意飲食後，病人立時情緒變得低落。病人家屬俞某見狀就與王翔理論，雙方發生衝突。王翔先是用拳頭打在俞某眼睛下方的位置，俞某隨即腳踢王翔的左膝處。後經診斷，王翔左膝骨折。

警方事後判處俞某、王翔分別7日及3日的行政拘留。王翔遂將警方告上法庭，希望能撤銷判罰。但法院認定，「毆打他人屬於行為犯，即只要有證據證明行為人實施了毆打他人的行為，不論其是否造成被侵害人受傷，即應該予以治安管理處罰」。王翔不服一審判決，再提出上訴，「主要是說我動手在先，現在準備提起二審上訴，我就是想（撤銷拘留），其他都無所謂。」

對於王翔的「堅持」，不少網民就留言認為不當，直言是有錯在先，「他不冤枉啊」、「醫生動手在先僅僅給予行政處罰，得了便宜還賣乖」、「別以為醫護人員都是弱者，患者有時才是無助的」。

（澎湃新聞）