江西醫生被刺傷送院搶救　疑犯為一年前住院患者

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-26 18:27

今日（26日）上午，江西省吉水縣人民醫院發生一宗傷醫事件，該院心內科醫生胡淑雲被一名男子手持匕首刺傷，目前傷勢嚴重、正在接受搶救。醫院副院長表示，「行兇的男子一年前曾在我們醫院住過院」。 當地警方稱，目前，疑犯已被控制，相關案件正在審理之中。

今日上午9時許，胡醫生與另外4名醫生在病房查房期間，突然遭到一名身穿灰色條紋棉服、手持匕首的男子襲擊，有目擊者表示，「（持刀男子）上來直接朝頸部刺一刀，接連背部，胸部，又在頸部刺了好幾刀，最後（醫生）倒在病床上」。有網傳視頻片段顯示，胡醫生被刺傷後，現場鮮血四濺。

事發後，胡醫生即時被送往搶救，有醫生表示，「他的情況比較危險，被捅的部位是頸動脈，出血量太大」。目前，當地省、市的專家正在醫院對其進行搶救。吉水縣人民醫院副院長透露指，疑犯一年前曾在他們醫院住院進行過治療，其他信息不方便透露。

當地警方表示，43歲的男性疑犯曾某升持刀傷人後，隨後被公安機關控制。目前，傷者正在接受救治，相關案件正在審理之中。

據了解，胡淑雲是吉水縣人民醫院最年輕的副主任醫師，是心血管方面的專家，擅長急診科危重病症的診療。

（澎湃新聞／新京報）