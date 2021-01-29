湖北流浪貓慘遭挖眼剪耳傷口整齊　寵物醫生：施虐者或學醫

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-29 12:28

周三（27日），湖北襄陽有民眾表示，一隻自己經常餵養的流浪貓慘遭虐待，貓的眼睛被挖掉、耳朵被剪除、前肢被剪開露出骨頭。當地有寵物醫生了解情況後表示，流浪貓傷口整齊，施虐者疑似為醫學生或者懂醫的人。

據《都市時報》報道，襄陽的王女士於當晚收工之後，在公司附近發現自己經常餵養的流浪貓遭人虐待，並散發難聞的異味。王女士稱，「牠眼睛沒有了，上面的毛都凝固了，還有膿，兩個前爪都看得見骨頭」。

在將流浪貓送到當地寵物醫院後，有寵物醫生表示，「傷口非常整齊，像是用手術刀在貓麻醉的狀況下實施的虐待，虐貓者可能會是醫學生或者懂醫學的人」。

事件在網絡上流傳後，有網民表示，「虐貓事件」在當地已經不是第一次發生，屬於連環虐貓事件。施虐者將被虐的貓丟棄在公共場所，十分血腥殘忍。

事實上，去年12月，在距離今次流浪貓被虐的地點兩公里左右的地方，一隻小貓慘遭挖雙眼、剝去頭皮。但暫時就未知兩單虐貓事件是否為一人所為，目前事件還在進一步調查中。

據了解，內地目前尚無針對動物保護的法律法規，因此虐待動物等行徑就難以直接構成「犯罪」。

網民評論：

「期望早日出台相應的法律，遏制這些暴行」。 「查看監控，一定能找到這個變態，對周圍的人來說就是一個不定時炸彈」。 「這已經引起了社會恐慌和尋釁滋事，擾亂社會秩序」。 「虐待動物事件頻頻出現然而虐待動物法為何遲遲不出」。 「醫生本是救人的，這樣是不是有點喪天良」。

有網民曬出貓仔被虐待之前的模樣。（微博@魚sirr）

（都市時報）