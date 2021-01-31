山西三名中學生宿舍大喊超人台詞遭退學　官媒批懲罰失當

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-31 10:20

近日，山西一間中學的三名高中生在宿舍大喊日本動漫角色「超人」（超人系列，內地譯作「奧特曼」）的經典台詞，沒想到卻遭到校方勸退處理，校方甚至還貼出「懸賞」公告，表示若有其他學生檢舉大喊大叫者會有獎勵。事件甚至引發官媒抨擊。

校方貼出的「懸賞」公告指出，有三名學生被學校作勸退處理；若有學生檢舉揭發大喊大叫者，將會給予獎勵。（網絡圖片）

綜合內媒報道，事件發生在山西運城的河東一中，多名住在宿舍的學生連續兩日站在陽台大喊著「超人」的台詞和人物名稱，包含「你還相信光嗎」、「迪加」、「佳亞」等。事後校方貼出的「懸賞」公告指出，有三名學生被學校作勸退處理；若有學生檢舉揭發大喊大叫者，將會給予獎勵。

涉事中學河東一中。（網絡圖片）

其中一名學生表示，當時考試結束後將要放寒假，所以有很多學生在宿舍大喊大叫，是「因為快放假了都很高興」。

事後，該校的教務處一名老師對此表示，「嚴格意義上來說涉事三名學生並沒有真正被退學，目的只是為了震懾其他學生」。

日本的《超人系列》多年來深受歡迎。（網絡圖片）

官媒新華社旗下的《新華每日電訊》發表評論指，勸退處理是一種很嚴重的懲戒，對在宿舍喊叫的學生祭出這個「大殺器」，明顯失當。此外，學校不應該培養「告密者」，鼓勵學生們互相舉報，就算真能「揪出」一些調皮的學生，但讓學生不敢信任他人，代價終究過於沉重。

（綜合報道）