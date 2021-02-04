重慶警方搗破大型假冒化妝品案　涉案金額逾2000萬元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-04 17:33

近日，重慶市警方破獲一宗大型假冒化妝品案，拘捕10名涉案人員，搗毀8個製售地點，檢獲假冒洗髮水1611箱、假冒護膚霜23561支。經審訊，該宗案件涉及重慶、貴州等20逾個區縣，涉案金額逾2000萬元人民幣。 據有關品牌員工介紹，部分涉案高仿產品的包裝與正品差別甚微，包裝上的二維碼亦顯示為「正品」，普通消費者很難辨別。

重慶市警方破獲一宗大型假冒化妝品案，涉案金額逾2000萬元人民幣。（網上圖片）

據了解，重慶市警方於去年12月下旬接獲線報指，南山區塗山鎮某小區的地下停車場內，有人存放大量疑似假冒洗髮水等。經過循線調查後，警方發現一輛可疑車輛的車主，長期於重慶某大型物流點提取數量巨大的洗髮水等貨物。警方經過調查，梳理出以萬某為首的銷售假冒知名品牌化妝品的犯罪網絡後，觸動50餘名警員在重慶和貴州桐梓縣同步開展收網行動，一舉摧毀該售假網絡。

警方表示，疑犯萬某自2018年以來，從廣東以正品進價的三分之一的價格，購進假冒知名品牌洗髮水、護膚霜，以「高仿、低價」、「正品、廠家庫存低價直銷」引誘各地化妝品批發商為其充當代理，並層層加價銷售。

目前，警方已對4名疑犯採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（中國新聞網）