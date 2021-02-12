搶紅包｜官媒籲警惕騙局：要轉發實為偷資料　金額高多數被植病毒

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-12 19:25

「搶紅包（利是）」是內地民眾慶祝農曆新年的「重頭戲」之一，不僅有家中長輩所派發的紅包，一些大型企業每年亦會舉辦搶紅包活動，讓數以億計民眾爭搶總額動輒數十億元（人民幣．下同）的紅包。 不過，官方傳媒央視在周五（12日）就發文提醒，要警惕諸如「偽裝紅包」、「大額紅包」、「搶紅包神器」等的紅包騙局。

報道稱，所謂「偽裝紅包」是指宣稱要轉發才能領取的紅包，例如近日有一個名為「北京春節補貼正在發放」的鏈結在微信朋友圈流傳，點擊進入後就會跳轉到「抗疫津貼補助發放中」頁面。該頁面偽裝成為搶紅包的頁面，當用戶點擊「搶紅包」後，會顯示搶到的紅包金額，數十元至數百元不等，但就要求轉發才能領取，「你只需要分享到微信群完成後自動存入您的微信錢包」。

報道引述手機網絡安全工程師表示，實際上該鏈結利用社會熱點進行的惡意傳播，偽裝成為「搶紅包」，藉機套取用戶瀏覽記錄。

「大額紅包」則是以高額紅包吸引民眾點擊，但打開後多數是植入病毒或跳轉外部鏈結，落入騙子的圈套。報道呼籲，看到666元、888元、999元之類的高額紅包，千萬不要激動，要加強警惕。

官媒提醒民眾要警惕各類紅包騙局。（視覺中國）

「搶紅包」要搶得多、搶得快，不少民眾都會借用「搶紅包神器」，網上經常見到有商家出售所謂的「搶紅包外掛」、「秒搶紅包軟件」。但報道指出，這些「搶紅包神器」存在很大安全隱患，難以獲得安全認證，而且均屬於官方明令禁止的軟件。「搶紅包神器」在幫助搶紅包的同時，會植入惡意代碼，試圖獲取銀行卡賬號、手機聯系人等機密資料，開放權限將後果不堪設想。

報道列出四大項搶紅包時要注意的防騙攻略：

1. 搶紅包如需跳轉到其他網站，或要求先關注、分享才能領取，都是假紅包。 2. 涉及填寫個人身份證號、手機號碼、銀行卡號等重要信息的，果斷拒絕。 3. 一般來說，單個微信紅包的限額是200元，因此如果收到比如「666」、「888」之類的大紅包，基本上可以確定就是假紅包。 4. 警惕所謂的搶紅包「神器」

（綜合報道）