新冠肺炎｜一年多不見　深圳人好掛住香港？原來生活質量沒影響

撰文： 深圳微時光 最後更新日期： 2021-02-25 13:05

2020年2月3日，香港特別行政區政府宣布，為進一步防控疫情，自2020年2月4日零時起，暫停使用羅湖、落馬洲口岸、皇崗及港澳碼頭四個口岸（後來僅開放深圳灣口岸）。深港這一別，已近400天。

這一年多以來，我們（筆者為深圳人）關於香港的記憶，只剩下過期的通行證，花不出去的八達通與港幣，朋友圈轉行的香港代購；還有曾經大包小包的奶粉尿片、小熊曲奇、港行蘋果、大牌美妝、手錶包包……一年多不見，深圳人開始懷念香港了嗎？

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不來港原來生活質量沒影響 香港代購變成了海南代購

去年年底，香港第七次延長強制檢疫措施，至2021年3月31日。但是2月23日，香港仍然新增12例新冠肺炎確診病例，其中本地感染病例11例。可以預見，這樣條件下的通關自由行，依然遙遙無期。這不免讓人想起《無間道》裡梁朝偉的經典台詞：「三年之後又三年，三年之後又三年，就快十年了老大！」

一次次的希望，一次次變成失望，最後幾乎無望。最近，有香港媒體又想「搞大新聞」，意思是他們做了個民調，7成以上的民眾希望能夠取消深圳對香港的隔離制度，趕快恢復他們的正常生活與家人團聚。但同樣相隔一年，深圳人對通關自由行似乎沒有那麼迫切的期待。為什麼？因為好像看起來，深圳人這一年多沒有去香港，對生活質量並沒有產生很大的影響。這說明什麼？以前說，不曾被香港掏空錢包的人，不是合格的深圳人。但如今，在越來越多深圳人心中，香港似乎已經不「香」了。「現在感覺香港化妝品，四捨五入已經不要錢了，基本都半賣半送的。」一個此前做香港代購的朋友開玩笑說。但她卻從香港代購，變成了海南代購。「最近，已經有兩位託我在海南免稅店買包包了。」

從過去的一年看，跨境電商海淘，正在取代限購的香港奶粉；內地免稅店興起，讓大牌奢侈品也能高性價比入手；家門口就能打HPV等疫苗，更是讓多少人不用再「跨境打針」……這種現象的背後，是深圳人開始覺得港貨「不香」了，開始在消費領域正在「去香港化」。那些曾瘋狂到下班還要坐地鐵香港打醬油的深圳人，消費心態已經變了。

隨著首批100萬劑國產疫苗在香港門診預約爆滿，以及內地對疫情防控的出色表現，我們有理由相信，深圳與香港有望在今年內正式恢復自由通關。待春暖花開之時，深圳人不妨就像陳奕迅唱的：「對你說一句，只是說一句，好久不見！」

香港，好久不見！

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接種當日緊記要帶備以下3樣文件，以免出現問題▼▼▼

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