櫻花正開｜武漢大學開放賞櫻　將設為期2天抗疫醫護專場

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-04 16:00

武漢大學櫻花聞名全國，每年吸引大批遊客賞櫻，由於人數眾多，校方一度實行預約制。 武漢大學今日（4日）公布2021賞櫻政策，校方將於本月13、14日為抗疫醫護人員特設賞櫻專場，醫護人員只要透過武漢大學官網、官方微信的「賞櫻綠色通道」即可預約登記。

武漢大學圖書館附近的櫻花綻放。（中新社）

校方公布，由本月6日至21日，校園將於每日上午7時至晚上7時實施封閉管控措施，有限度開放。校外人員預約後，可於工作日上午8時半至下午5時半、周末上午8時至下午6時進入校園賞櫻。

自明日（5日）晚上8時起，援鄂醫護人員及省內抗疫醫護人員可透過指定渠道進入「抗疫醫護賞櫻綠色通道」登記，賞櫻當日可帶1至2名家屬同行。本月13、14日為抗疫醫護人員特設賞櫻專場，不接受社會公眾預約。

社會公眾明晚8時可透過武漢大學官網、官方微信進入預約系統，預約登記當天起3日後的參觀行程。校方不接受社會團體預約，工作日每天預約限額1萬人，周未每天預約限額1.5萬人。

校方提醒，所有進校人士需落實疫情防控措施，包括出示健康碼／行程碼、測溫、戴口罩等，並必須在「預約遊客通道」及指定地區驗證身份信息後方可出入。校內指定地點會對外提供飲料售賣服務，並設置流動廁所；校園內教學、科研、學生宿舍等謝絕公眾參觀，學生食堂不對外開放。學校師生可憑本人的校園卡、工作證或學生證，經由「校內人員通道」出入校園及賞櫻區域。

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（武漢大學）