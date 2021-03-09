愛的承諾｜心痛愛妻過河跌倒　河北漢花5年開山劈石建「夫妻橋」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-09 16:07

如何向愛人表達愛意？有人會買鮮花、送禮物、買樓，惟河北石家莊贊皇縣了絲坡村村民趙振書，就因為愛妻晏愛維曾在過河時摔倒，於是花費5年時間為她親手修建一條石橋，當地村民更美其名為「夫妻橋」。

趙振書親手為愛妻造石橋。（影片截圖）

了絲坡村的房屋依山而建，村邊散落着如房門大小的石頭，街道更是由石頭鋪成，窄窄擠擠、蜿蜒上升。村內有一條20多米寬的河溝，將東西邊的村莊和農田分隔開，河溝上則建有一座堅固龐大的石拱橋。

石橋長24米，闊約4米，高約6米，橋洞直徑約6米。橋上有水泥護欄，橋身由密集的石頭打造。石橋建造者趙振書、晏愛維夫婦則居住於石橋旁邊。

晏愛維憶述，2001年過河時為了走捷徑，於是往河中拋下幾塊石頭，打算踩石頭過河，結果不慎摔倒。跟隨其後的趙振書立即上前將她扶起，並說道：「我給你造個橋吧。」晏愛維稱，當時聽到後十分感動，但一直以為對方是開玩笑，未料丈夫在2003年3月起開始造橋。

趙振書表示，當年他每日都沿着河岸走來走去，終於在某日發現兩塊巨大的石塊，剛好埋在河溝兩側。他於是將兩個大石塊鑿成平台，壘成幾米高的「牆墩」，「牆墩」中間空出，兩側各壘出一堵磚牆。他用木架拼出拱形後，再在木板上豎着砌石塊，等石頭自然合攏緊擠後再將木板抽走、磚牆拆除。

「鑿石造橋」步驟看似簡單，但對農村夫婦而言並非易事。開鑿石頭所用的鋼釬，全部是趙振書自己用鋼筋打造，他先將整根鋼筋截成20厘米，一邊打平、一邊打尖後變成鋼釬。由於鋼釬2、3天就會磨鈍，趙振書要將鋼釬用炭火鍛打，直到鋼釬變小作廢。

趙振書家後面的一處山坡，更被他當成採石場。他將巨大山石慢慢鑿開，處理平整，尤其是拱形位置所用的石塊，不僅有棱有角，且上大下小。由於工程浩大，造石橋一度被其他村民看作笑話，但趙振書沒有放棄，晏愛維其後更加入造橋工作。5年來，兩人從採石場運走逾2萬塊石頭，最終於2008年建成石橋。

趙振書表示，石橋建成後方便了村民出行。由於石橋路平坦寬闊，不少村民都當成去農田耕種的首選之路，更感激地將石橋稱作「夫妻橋」。了絲坡村村支書王俊國表示，為表彰趙振書夫婦二人並紀念石橋，他們居住的胡同已正式定名為「石橋胡同」。

（上海熱線）