廣西兩女玩網紅遊戲「生死局」出事　單車鎖綁腳終尋消防助剪斷

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-10 16:35

周一（8日）下午，廣西南寧兩名女子的腳部被U型鎖「捆綁」在一起，無法掙脫，於是乘坐的士去到當地消防局求救。經過消防人員5分多鐘的解救，兩名女孩成功脫困。經詢問，二人是因玩近日火爆網絡的網紅遊戲才導致此「慘狀」的發生。

據網上資料顯示，遊戲「生死局」近日爆紅網絡，玩法是兩個人坐在擺滿酒的檯面前，用U型鎖將其中一人的一隻腳與另外一人的一隻腳固定在一起，丟棄可以打開U型鎖的鑰匙在一邊後，兩人開始飲酒，「不喝完不許走，沒有撤退可言，誰先開鎖誰就輸」。這款遊戲走紅後，為產生搞笑的效應，經常被網民調侃及模仿，有網民還形容指，「這個遊戲，喝的不是酒，是氣勢」。

據南寧市消防救援支隊門口的閉路電視片段顯示，周一下午14時41分左右，兩名腳踝被鎖在一起的女子乘搭的士來到消防局求救，二人下車後相互攙扶、走路一瘸一拐，行動略顯狼狽。二人趕到時，其中一人的腳踝腫脹疼痛、動彈不得，還給解救工作增加了一定的難度。消防人員即時制定計劃，於5分多鐘後，使用液壓鉗擴張，成功幫二人解鎖。

經過一番詢問，二人是在看了某短視頻平台上的網紅遊戲「生死局」後進行模仿，但卻因找不到解鎖的鑰匙，才導致被鎖住的兩腳無法解開。

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對此，南寧市消防表示，心理學上的「羊群效應」即是「從眾心理」，指的是個體在群體引導下，無意識或不自主地與多數人保持一致的現象。在「網紅文化」大行其道的時代，從眾效果被進一步放大。據不完全統計，遊樂項目相關的安全事故每年發生超過20000宗，而這類網紅遊戲，由於是新興事物，國家尚且未有完整的條例來規範，監管界限模糊，處於擦邊球的「灰色地帶」。

南寧市消防還呼籲，「小酒怡情，放鬆莫放縱。網紅遊戲有風險，盲目跟風不可取，如遇險情，請立即找消防求助」。

網民評論：

「盲目跟風的下場很嚴重」。 「要有安全意識」。 「消防每天都操碎了心」。 「不能拿自己的安全開玩笑」。 「腦子一定要正常呀」。

（南國早報／南寧消防微博）