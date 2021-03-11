江蘇丹陽危橋垮塌2死3傷　事發36天前網民曾預警：還能堅持多久？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-11 16:15

江蘇丹陽市有危橋周二（9日）倒塌，造成2死3傷。有網民事後發現，早在一個多月前，就有人曾發布影片，表示該危橋的地基已塌下，卻未有拆卸，且一直都有人車通行，質疑「還能堅持多久？」。

丹陽市委宣傳部發布的通報顯示，事發於周二凌晨約5時40分，該丹陽鎮江市導墅鎮老黃埝橋東側邊跨發生坍塌事故，造成2死3傷，傷者事後送往醫院救治，事故原因正在調查。

《紅星新聞》報道，抖音號為「蘇蘇」的網民，於今年1月31日曾發布該危橋的影片，同時配有文字發出預警，「危橋好久了，都不見拆，地基都塌了，還能堅持多久？關鍵是好多人走，還有車」。該影片引起不少網民關注和評論，有人甚至留言稱「你發出視頻當晚後，我就不再從那橋上過了」。

有網民曾於今年1月底發布該危橋的影片，並配有文字發出預警。（微博）

導墅鎮東河村村民徐先生昨日（10日）透露，老黃埝橋原本叫黃埝橋，大概20多年前曾倒塌過並重建；由於年久失修，當地政府於2年前在該橋上方約300米處，新建了一座黃埝橋。據了解，老黃埝橋是連接該東西邊兩個鎮，本次出現坍塌的一側連接着導墅鎮，橋的西側連接珥陵鎮。

徐先生表示，新黃埝橋本來打算在老黃埝橋原址建設，但原址重建需要拆卸附近的房屋，當地政府或考慮到拆卸會提高成本，因此將興建新橋位置往北移200至300米。新黃埝橋去年9月通車，老黃埝橋因屬危橋，理應隨即拆卸，卻一直沒有動工。

徐先生續稱，由於事故於凌晨時分發生，他看到時危橋已經垮塌，並透露遭遇事故其中2人是一對夫婦，為珥陵鎮蔣家村人，丈夫不幸身亡，妻子受傷。

珥陵鎮居民表示，老黃埝橋設有相關的限制要求，高於3米，寬大於2.3米的車輛無法通行，有限高架設於出入口。此外，老黃埝橋曾掛上「危橋」標誌，惟一年多前被經過的車輛刮蹭掉下，此後就沒有再掛上。

有居民透露，由於行走習慣和老黃埝橋更靠近居民等因素，大多居民都習慣走老橋，所以沒有封堵和拆除。對於危橋一直未有拆除，丹陽市委網信辦相關負責人回應稱，聯合調查組和專家已在現場調查，事故肇因有待進一步查明。

（紅星新聞）