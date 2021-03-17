汶川大地震「豬堅強」登「百歲高齡」　瘦骨嶙峋無法站立

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-17 17:20

「豬堅強」在2008年汶川大地震期間被埋廢墟，並靠吃木炭、喝雨水撐過了36日，自此成為動物界網紅。近日，已達14歲，相當於人類100歲左右的牠被發現瘦骨嶙峋，躺在成都建川博物館內的稻草上無法站立。對此飼養員龔國成表示，豬堅強精神還是很好的，只是老了而已。

照顧豬堅強近6年的龔國成表示，豬堅強確實是瘦了，但就強調這不是病態，只是老了，身體機能下降所致，而牠的精神本身還是很好的。龔國成又出示豬堅強最新的影片，顯示豬堅強兩前肢站立，後腿則躺在稻草上，然後大口地吃下食物，偶爾還對龔國成的說話有反映。

2008年汶川地震發生後，豬堅強靠著雨水在廢墟中前後度過36天。（網上圖片）

龔國成續稱，豬堅強每天能吃10公斤的豬草、玉米粉及水調和食物，飲食方面表現仍然良好，只是年齡問題，加上地震時造成的腿部殘疾，以及去年冬天天氣寒冷，因此才出現站立不起，走不動，一直躺在稻草上的情況。但他強調現時給豬堅強餵飯時都是直接把飯盆端到牠嘴邊，然後牠每次都能吃完，「從這一點來看，它精神方面沒有問題，就是老了而已」。

據悉，汶川大地震期間，豬堅強被埋在成都彭州龍門山鎮村的廢墟下，直到36天後才被救出，之後被建川博物館收留度過餘生。對於豬堅強的未來，建川博物館人員曾在2018年表示：「如果有一天豬堅強不在了，牠的圈舍也會永遠保留，並在這裡播放牠的影像資料，供參觀的人了解牠的故事。」同時，館方亦考慮在豬堅強過生後，將其遺體製成動物標本。

網民熱議：

豬都比我瘦了 豬堅強是一種精神 作為一頭豬，能老死，已經豬生圓滿，很幸福了 竟然這麼多年都過去了……豬堅強，不愧是生命力極度頑強的豬啊 小豬豬都努力活下來了，我還有什麼理由不背考研英語單詞 生老病死自然規律，走到今天實屬不易，當年的牠就是奇蹟的代名詞，願好好走完餘生

（紅星新聞／綜合報道）